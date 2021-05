Prefeitura de Porto Alegre desiste de Centro de Eventos com recurso público

A prefeitura de Porto Alegre desistiu do plano de construir um centro de eventos com recursos públicos. A informação foi confirmada pelo vice-prefeito Ricardo Gomes nesta quinta-feira (20), durante participação em reunião virtual da Câmara Brasil-Alemanha no RS (AHKRS).

”Abandonamos a ideia de um centro de convenções estatal. Passamos a ampliar conversas com empresas privadas que exploram esse tipo de equipamento e que estejam dispostas a ampliar os espaços de eventos de negócios, feiras e convenções da cidade”, afirmou Gomes. Segundo o vice-prefeito, o papel da prefeitura é ajudar as empresas a encontrar terrenos para empresas construírem possíveis locais que abriguem eventos de negócios. “A prefeitura tem espaço de sobra na cidade para encontrar isso e colocar à disposição do setor privado numa parceria”, destacou o vice-prefeito.

A instalação do Centro de Eventos de Porto Alegre vem sendo debatida desde 2013. O empreendimento seria erguido em uma área de 3,7 hectares ao lado do estádio Beira-Rio. A proposta da administração municipal era que o complexo tivesse, em sua primeira fase, um salão principal, com capacidade para 3 mil pessoas, e salas para convenções e encontros corporativos para atender de 300 a 500 pessoas. Para uma segunda etapa, estava previsto um grande espaço de 15 mil metros quadrados para feiras e estacionamento no piso inferior.

A obra era orçada em R$ 60 milhões que viriam de recursos do governo federal. No entanto, em 2020, a prefeitura perdeu o acesso aos valores, que retornaram para a verba extraorçamentária do Ministério do Turismo. Em setembro do ano passado, a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão havia afirmado que "mesmo depois de o município cumprir com todas as exigências feitas para começar os trabalhos, como escolha da área, licenciamentos, licitação do projeto e garantia do empenho orçamentário, o governo federal não autorizou a ordem de início do termo de referência".

Prefeitura quer dar redução de ISS para empresas de eventos