Após flexibilizações, Abrasel vê otimismo para setor de bares e restaurantes

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) está otimista com as liberações anunciadas na quarta-feira (19) pela prefeitura de Porto Alegre. Oinclui flexibilizações para bares e restaurantes, com o aumento da capacidade de público e a retirada da restrição de horários.

"Era fundamental ter flexibilizações que nos permitam trabalhar em todos os turnos e com uma capacidade de ocupação maior. Vamos operar respeitando todos os protocolos de proteção e incentivando os consumidores a colaborarem para seguirmos abertos", afirma a presidente da Abrasel no RS, Maria Fernanda Tartoni.

Com a implementação do sistema 3As (aviso, alerta e ação), cada região deve adaptar regras estaduais variáveis e seguir apenas as determinações obrigatórias estabelecidas pelo Rio Grande do Sul., os estabelecimentos do setor devem manter o controle rígido da ocupação máxima de 60%, com clientes sentados e grupos de até seis pessoas. Performances musicais estão liberadas, mas eventos do tipo happy hour não.