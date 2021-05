Dólar abre em baixa após superar os R$ 5,31 na quarta com ata do Federal Reserve

O dólar abriu em queda nesta quinta-feira (20) e, há pouco, renovou mínimas intraday aos R$ 5,28 num movimento rebote à alta do dia anterior. Na quarta-feira (19), a moeda americana fechou em alta (acima dos R$ 5,31) reagindo à leitura da ata do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Os agentes fixaram a atenção no trecho em que o BC americano sinalizou que pode começar a discutir nas próximas reuniões a retirada de estímulo monetário.

Às 9h18min, o dólar spot caía 0,54% aos R$ 5,2871 e o futuro para junho, -0,45% aos R$ 5,292. O juro da T-note de 10 anos recuava a 1,66420%. O Dollar Index (DXY) recuava 0,21%.

Também pesa favoravelmente para ativos brasileiros o recuo dos juros dos Treasuries nos Estados Unidos e a aprovação pela Câmara dos Deputados da Medida Provisória da privatização da Eletrobras. O texto contém "jabutis" e foi bastante criticado por alguns deputados do Centrão, outros liberais e pela oposição mas foi, rápida e publicamente, festejada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes.

No exterior, os futuros do petróleo, as bolsas na Europa e os índices acionários futuros americanos ensaiaram alguma recuperação após as perdas de quarta também sob o efeito da ata do Fed, mas inverteram o sinal e passaram a cair. Por aqui, o futuro do Ibovespa para junho abriu em leve queda e passou a exibir variação positiva perto das 9h08min, oscilando muito perto do último fechamento.

Nesta quinta, Ministério da Economia divulgou que Guedes participará da coletiva para divulgar os dados de arrecadação de abril. A coletiva vem ainda na esteira da aprovação, na noite de quarta, da medida provisória que abre caminho para a privatização da Eletrobras, parte da agenda reformista de Guedes. A participação do ministro reforça a expectativa de um aumento significativo na arrecadação de abril.

Há pouco, foi divulgado nos EUA que o número semanal de pedidos de auxílio-desemprego caiu a 34 mil a 444 mil; previsão 452 mil.

Agência Estado