Unimed Vale do Sinos inaugura novo hospital e investe R$ 250 milhões na região

Com investimento de R$ 250 milhões, a Unimed Vale dos Sinos está inaugurando um novo hospital, em Novo Hamburgo, em valor que inclui também outros recursos na revitalização de todo o complexo.

Idealizado há 10 anos e cuja obra avançou após muitos entraves judiciais e burocráticos, de acordo com o presidente da Unimed Vale do Sinos, Luis Carlos Melo, a nova unidade de se tornar um referência em diferentes áreas da medicina nacional, assim como em tecnologias adotadas e em sustentabilidade.

“Começamos este projeto em 2011, e as obras em 2019, devido a muitos entraves, como é uma constante a quem quer empreender neste País. Agora, é um sonho realizado”, destacou Melo, comemorando a inauguração após tanto tempo.

A nova unidade tem 40 mil metros quadrados e um edifício garagem com capacidade para 500, ambos interligados por passarelas áreas suspensas ao hospital São Rafael, já administrado pela cooperativa médica no local. O novo empreendimento da Unimed Vale do Sinos, além de ampliar significativamente a capacidade de atendimento na região como um todo, também empregará cerca de 500 profissionais que se somaram aos 1,8 mil já atuantes.

No próximo dia 24 de maio o complexo começa a receber pacientes internados hoje na unidade localizada no centro de novo Hamburgo, em um trabalho que deve ser concluído até dia 31 de maio. Na área de tecnologia implantadas no hospital é aparentemente simples, mas que permitirá uma operação mais ágil do trabalho médico e dos próprios pacientes, por meio de chips inseridos na roupa.

O hospital tem um sistema de localização individual em que os pacientes poderão circular melhor pelas unidades sabendo onde estão e para onde deve ir assim, como as equipes e profissionais de saúde. “Assim é possível localizar mais facilmente, em tempo real, onde está determinado médico com qual a equipe precisa contactar naquele momento específico e com urgência”, diz Melo.

As novidades agregadas ao complexo também incluem um sistema inovador de ressonância magnética, mesas cirúrgicas diferenciadas um sistema de iluminação cirúrgica que evita zonas de sombras, por exemplo, da mão do médico sobre a área em que se precisa fazer algum procedimento.

Na área da sustentabilidade foram adotados medidas como uso de energia gerada pelos chillers (resfriadores de água que integram, por exemplo, os sistemas de ar-condicionado de grande porte), placa solares e um sistema que reduzirá o consumo de água para higienização e esterilização de equipamentos em cerca de 100 litros de água por hora a cada máquina.

Conheça o novo completo hospitalar