Rede Carnetti investe R$ 40 milhões em novo centro comercial e atacarejo em Alvorada

O grupo mercadista Carnetti inicia uma expansão milionária em Alvorada. A rede vai investir R$ 25 milhões na criação de um centro comercial - o Carnetti Open Mall, e outros R$ 15 milhões em uma loja de atacarejo no município da região metropolitana. Os dois devem entrar em operação ainda no primeiro semestre de 2022.

Com foco não apenas no mercado de consumo da cidade, mas também na zona norte de Porto Alegre, o novo "shopping center" terá 5.800 metros quadrados de área na avenida Getúlio Vargas, 1957, parada 47. Desses, 2.500 metros quadrados serão utilizados para a operação de supermercado com 15 terminais de pontos de venda. Estima-se que 130 empregos diretos serão gerados.

Outros 1.200 metros quadrados serão absorvidos por 15 lojas e quiosques satélites. Segundo a rede mercadista, dois pontos de venda já estão negociados com operações de uma grande rede de fast-food e de uma rede de farmácias.

A estimativa é que as unidades, depois de estarem plenamente funcionando, deverão reunir mais 120 vagas de emprego. “Estamos apostando que esses investimentos permitam movimentar R$ 100 milhões em faturamento por ano, com uma movimentação de 20 mil consumidores/dia, a partir do primeiro semestre de 2022 com a inauguração da loja”, comenta o presidente do grupo, Itamar Lorenzatto.

Em contrapartida à construção do atacarejo do bairro Sumaré, o grupo Carnetti se comprometeu a colaborar financeiramente com a ampliação da ponte da Gleba na rua Nova Prata fazendo conexão entre Alvorada e a zona Norte da Capital - obra que já teve início. Além disso, será feita a doação de uma área para o município de Alvorada efetuar a construção de uma rótula ligando as ruas Caetano Dihl, Nova Prata e Travessa Antonio Vieira.

Outros R$ 18 milhões serão investidos na ampliação das operações em Porto Alegre e Alvorada

Os investimentos em expansão do grupo Carnetti não param por aí. Cerca de R$ 3 milhões serão investidos na modernização das lojas atuais em Porto Alegre no bairro Sarandi – um supermercado e um atacarejo.

Está prevista, ainda, a abertura de uma nova loja de atacarejo junto ao Centro de Distribuição da rede, na rua Caetano Dihl, 837, bairro Sumaré, Alvorada. Serão mais R$ 15 milhões aplicados na construção de 3 mil metros quadrados de loja com 20 terminais de atendimento e previsão de abertura no primeiro trimestre de 2022, projetando um faturamento de R$ 70 milhões anuais. A previsão é gerar 90 empregos diretos, além de outras 60 vagas nas 15 lojas satélites previstas para área.