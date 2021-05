Assembleia instala Frente Parlamentar em Defesa da Indústria Gaúcha

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul instalou, nesta terça-feira (18), a Frente Parlamentar em Defesa da Indústria Gaúcha (FPI/RS) - Defendendo o RS que produz, proposta pelo deputado Dalciso Oliveira (PSB). O objetivo é unificar ações em torno de uma política industrial capaz de elevar a competitividade do setor industrial como um todo. Otimista com os últimos resultados da indústria gaúcha, que cresceu 12% no primeiro trimestre deste ano em comparação com igual período de 2020, Oliveira afirmou que a FPI/RS elevará a competitividade não só da indústria gaúcha, mas da economia como um todo, que, segundo ele, ainda sofre com a burocracia, a insegurança jurídica, infraestrutura precária e a escassez de investimento.

"Não podemos mais perder para nós mesmos. E, nas últimas décadas, o Rio Grande do Sul perdeu muitos dos que eram daqui", declarou. O trabalho da FPI/RS será orientado por cinco eixos temáticos (segurança jurídica, infraestrutura e logística, peso do setor público, inserção externa e sociedade e governança) e será realizado em 10 regionais (Metropolitana, Vale do Sinos, Serra, Serra Centro, Vale do Taquari, Central, Planalto, Missões, Campanha e Sul). Cada região terá um deputado(a) parceiro(a) como atuando junto ao vice-presidente da Fiergs.

Na ocasião, o presidente do Sistema Fiergs/Ciergs, Gilberto Petry, ressaltou a importância do trabalho integrado do Parlamento e do setor industrial para superar os gargalos que atrapalham o desenvolvimento. Ele pediu, ainda, sensibilidade do setor político para correção de distorções, especialmente as existentes no sistema tributário.

Representando o governador Eduardo Leite, o chefe da Casa Civil, Artur Lemos, destacou que o governo busca um Estado mais desburocratizado, ágil e enxuto, realizando as reformas previdenciária e administrativa e retomando as privatizações. "Estamos trabalhando para consolidar um modelo que a sociedade possa suportar. Acredito que, assim como a vacina é a solução para a doença, a geração de empregos é a vacina para a crise que vivemos", apontou.

Em seguida, o presidente da Assembleia Legislativa, Gabriel Souza (MDB), afirmou que é preciso pensar a respeito do período pós-pandemia para preparar as ações que devem ser tomadas. "A vacina está sendo aplicada, e nós vamos chegar no nível de outros países como os EUA. O pós-pandemia não se dará a longo prazo", alertou. O presidente da assembleia afirmou, ainda, que a frente parlamentar poderá ser um instrumento para colaborar no aproveitamento das oportunidades que se abrem para o Brasil e o Estado com o aquecimento do mercado externo. "Precisamos preparar o Rio Grande do Sul com políticas públicas, ações parlamentares e administrativas para esse momento que chegará. A indústria terminará a pandemia de forma diferente de como iniciou", completou.