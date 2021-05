Governo eleva projeção do PIB em 2021 de 3,2% para 3,5%

O governo elevou a projeção de crescimento para o Produto Interno Bruto (PIB) neste ano de 3,2% para 3,5%. O número foi divulgado nesta terça-feira (18) pelo Ministério da Economia e atualiza a projeção anterior, que não era alterada desde maio do ano passado. A pasta destaca que o setor de serviços tem apresentado recuperação em 2021 e está mais próximo do nível pré-crise. Além disso, afirma que o crescimento global tem elevado as projeções também em outras economias com o avanço da vacinação contra a Covid-19.

A mediana para o PIB de 2021 do boletim Focus, elaborado pelo Banco Central A mudança acompanha o movimento do mercado, que vem elevando suas perspectivas para a economia neste ano. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirma que haverá um crescimento acima de 4% neste ano.a partir de expectativas de analistas, subiu de 3,04% há um mês para 3,45% nesta segunda-feira (17).

Algumas instituições se mostram ainda mais otimistas. O Itaú Unibanco revisou recentemente a projeção de crescimento do PIB de 2021 de 3,8% para 4%.

O avanço ocorre após uma queda recorde de 4,1% em 2020, resultado do impacto econômico gerado pela pandemia do novo coronavírus. Foi o maior recuo da série histórica com a metodologia atual, que começa em 1996, superando a retração de 3,5% registrada em 2015.

Folhapress