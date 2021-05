Manhã positiva no exterior favorece o real

A sessão com o ex-ministro Ernesto Araújo começou pouco antes das 9h30min. O dólar abriu e é negociado em queda ante o real na manhã desta terça-feira (18). O exterior positivo - com índices acionários e moedas emergentes em alta - é o que favorece esse movimento, numa manhã de atenção à CPI da Covid.

Às 9h54min, o dólar comercial caía 0,12% aos R$ 5,2668.

O petróleo sobe, diante do dólar fraco globalmente e do maior otimismo dos agentes econômicos com a reabertura das economias dos EUA e da Europa, que neste momento se sobrepõe a temores de que a demanda pela commodity na Ásia seja comprometida por uma nova onda de Covid-19. Serão conhecidos pela manhã os novos parâmetros macroeconômicos do governo brasileiro. Às 9h30min, o Ministério da Economia divulga o boletim Macro Fiscal e, na sequência, realiza coletiva de imprensa.

Também fica no radar a reunião virtual do Banco Central com analistas do Rio de Janeiro. Ontem, em reunião com economistas de São Paulo, o grupo que participou do encontro à tarde com diretores do BC mostrou uma divisão em relação à "normalização parcial" da taxa de juros e inflação, que pode, segundo as fontes ouvidas pelo Estadão, estar ocorrendo também entre os membros do Copom. "Reuniões dos economistas com o Banco Central devem exacerbar as preocupações do mercado com a inflação", escreveu hoje o economista Silvio Campos Neto, da Tendências Consultoria.

Mais cedo, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, afirmou que o "governo deve voltar a exercer papel mais ativo e inteligente na economia". "Estímulos são investimentos para tornar economia mais competitiva e sustentável. Devemos reorientar política fiscal e resolver subinvestimento em infraestrutura", afirmou a secretária.

Em relatório, o Bradesco BBI projetou o Ibovespa a 135 mil pontos no fim de 2021 e 150 mil pontos no término de 2022, segundo relatório divulgado hoje. De acordo com a instituição, a mudança ocorreu devido a projeções mais altas para os lucros.

Agência Estado