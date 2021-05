Autorizado início de obra de duplicação da BR-386

duplicação da BR-386, em um trecho de 20,3 quilômetros de extensão Nesta segunda-feira, ocorreu o ato de assinatura para a(vai do km 325,5, em Marques de Souza até o km 345,8, em Lajeado). A obra está orçada em R$ 250 milhões, a cargo da concessionária CCR Viasul. Participaram do evento o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e o diretor-presidente da CCR ViaSul Fausto Camilotti, entre outras autoridades, como prefeitos da região.

Na semana passada, a CCR Viasul já havia sido comunicada sobre a emissão da licença para os trabalhos. Porém, aguardava o recebimento do documento de forma oficial, com as diretrizes para execução das obras na rodovia, estabelecidas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Enquanto aguardava a chegada da licença ambiental, a CCR ViaSul passou todas as orientações às equipes da empresa Renovias, responsável pelas obras de duplicação nesse primeiro trecho. Dessa forma, toda a análise prévia do local, bem como as instalações do canteiro de obras e alojamentos, além da preparação do maquinário.

Ao todo, além da duplicação dos 20,3 quilômetros, ainda serão feitos pela concessionária 13 quilômetros de vias marginais, dois retornos em nível, seis adequações de acesso, quatro passarelas de pedestres, seis novas pontes, seis alargamentos de pontes existentes, duas passagens inferiores e duas superiores.

Ainda, irá implantar diversos dispositivos de segurança, como 50 quilômetros de defensa metálica, nove quilômetros de barreiras e 170 terminais atenuadores de impacto, bem como iluminação das passarelas de pedestres, pontos de ônibus e nas vias marginais.

Até o dia 15 de fevereiro de 2022, a CCR ViaSul irá duplicar os primeiros 50% dos 20,3 quilômetros deste primeiro trecho. A concessionária tem até o dia 15 de fevereiro de 2023 para entregar a duplicação integral entre os dois municípios.