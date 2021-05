AT&T confirma acordo para fusão da WarnerMedia com Discovery

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

A AT&T confirmou, nesta segunda-feira (17) o fechamento de um acordo que prevê a fusão de seu braço de mídia, a WarnerMedia, com a Discovery. Se aprovada por reguladores antitruste, a operação vai gerar uma nova empresa que competirá com gigantes do setor de entretenimento, como Walt Disney e Netflix.

Pelos termos do negócio, a AT&T receberia US$ 43 bilhões em uma combinação de dinheiro e títulos de dívida, enquanto seus acionistas teriam os papéis de 71% da nova companhia. Os 29% restantes ficaram com acionistas da Discovery. Segundo comunicado, o conselho das duas empresas aprovaram a transação.

Entre os principais ativos da WarnerMedia estão a CNN e HBO. Já a Discovery detém os canais de TV à cabo Animal Planet e Discovery Channel. Às 8h24min (de Brasília), a ação da AT&T saltava 4,34% no pré-negócio da Bolsa de Nova Iorque. O papel da Discovery, por sua vez, disparava 16,94% no mercado futuro da Nasdaq.

Agência Estado