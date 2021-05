Petróleo fecha em alta, revertendo perdas de ontem com ajuda do câmbio

Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta nesta sexta-feira (14), impulsionados pela desvalorização do dólar ante a maioria das moedas, que torna os preços da commodity mais atraentes. Além disso, o movimento ocorre após a forte queda do barril ontem, de mais de 3%, seguindo a restauração das operações do oleoduto da Colonial Pipeline nos Estados Unidos. O mercado observa ainda as perspectivas para oferta e demanda nos próximos meses, diante do persistente avanço do coronavírus em importantes mercados.

O barril do petróleo WTI com entrega prevista para junho fechou em alta diária de 2,43% (+US$ 1,55), e semanal de 0,72%, a US$ 65,37, na New York Mercantile Exchange (Nymex). Já o Brent para julho avançou 2,48% hoje (+US$ 1,66) e 0,8% na semana, a US$ 68,71 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE).

"O rali de dois dias do dólar terminou depois que os temores de inflação arrefeceram", explicou o Western Union. A desvalorização da moeda americana ainda refletiu o avanço do euro, impulsionado por indicadores econômicos positivos da região. O movimento tornou o petróleo, que é cotado em dólar, mais barato para detentores de outras divisas.