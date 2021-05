Excluído o ICMS da base de cálculo de PIS/Cofins saiba como reaver valores junto à União

o ICMS destacado na nota fiscal não deve ser incluído na base de cálculo do PIS/Cofins O STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu na quinta-feira (13) à noite, por oito votos a três, que. Os ministros também confirmaram, com o mesmo placar de votação, que os efeitos da decisão valem apenas a partir de 15 de março de 2017.

O julgamento era um dos mais aguardados da área tributária dos últimos tempos. Os contribuintes obtiveram uma vitória contra a União com a definição de que o ICMS a ser retirado da base de cálculo do PIS/Cofins é o destacado na nota fiscal (normalmente maior), e não o efetivamente pago. A União defendia a exclusão do ICMS efetivamente pago, a fim de diminuir perdas na arrecadação.

Por outro lado, a Fazenda Nacional teve seu pedido atendido com a modulação dos efeitos da decisão. Apenas quem entrou com ações pedindo a revisão do valor pago antes de 15 de março de 2017 pode buscar os valores pagos anteriormente a essa data. Quem entrou ou entrar com ação posterior só podem buscar da data do julgamento para frente. "Esta parte foi um ganho da Fazenda Nacional", diz o contador, sócio da PwC Brasil e presidente do IBEF-RS, Giancarlo Chiapinotto.

"Quem não entrou na justiça ainda pode ingressar, mas deve saber que só poderá reaver valores pagos a maior de 15 de março de 2017 para frente", adverte o contador e vice-presidente do Sindicato das Empresas Contábeis (Sescon/RS), Flavio Ribeiro Jr.

A advogada Maria Angélica Feijó, sócia da área tributária de Silveiro Advogados e consultora especialista sobre o tema, salienta que a decisão ratifica o entendimento favorável a um contribuinte específico e reconhece esse direito para todas as relações tributárias por ter repercussão geral. Na prática, recursos de contribuintes sobre o mesmo tema cujos trâmites estavam suspensos (para aguardar o julgamento definitivo) voltarão a ter prosseguimento.

O julgamento, porém, pode não representar o fim imediato da discussão, uma vez que ainda está em andamento o processo que discute o tema (leia mais abaixo). A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional poderá, agora, em tese, até recorrer por meio de novos embargo de declaração, "o que é incomum e não deverá mudar o teor da decisão de hoje", segundo Maria Angélica.

Entenda o caso

Em 2017, o Plenário do Supremo decidiu, em um caso específico, que o ICMS não integra a base de cálculo do PIS e da Cofins, tributos previstos na Constituição Federal que objetivam financiar a seguridade social. O processo teve repercussão geral reconhecida (Tema 69).

A Advocacia Geral da União interpôs embargos de declaração, pedindo a modulação dos efeitos da decisão - para que os seus efeitos só ocorressem após o julgamento do recurso. Além disso, solicitou a definição de que a exclusão fosse do ICMS pago (a recolher), e não o ICMS destacado em nota fiscal.

Em março, o presidente do Supremo, Luiz Fux, sugeriu aos Tribunais Regionais Federais que suspendessem a remessa de novos recursos semelhantes ao Supremo até que a decisão de hoje fosse tomada. O ministro alegou que seu objetivo foi evitar trâmites desnecessários e insegurança jurídica.