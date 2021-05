Empresas podem suspender contratos no afastamento de gestantes, dizem advogados

A lei recém saída do forno para afastamento imediato de gestantes de atividades presenciais devido aos riscos da pandemia colocou pelo menos uma pergunta na mesa das empresas: como custear a despesa nos casos em que não é possível o trabalho remoto, previsão da nova regra que vai vigorar durante o decreto sanitário.

A aplicação da Lei 14.151 é imediata . Advogados trabalhistas que atuam na área corporativa e na defesa de trabalhadores convergem numa alternativa que pode ser buscada pelos empregadores para amenizar o impacto financeiro, quando não for possível fazer trabalho remoto. A regra diz que a mulher, em qualquer estágio da gravidez, não pode ter prejuízo da remuneração. Além disso, o custo deve ser coberto pelos empregadores.

Nos afastamentos por questão de saúde, como gravidez de risco, é possível ter a cobertura do INSS após 15 dias. Um caminho na nova lei pode s er suspender o contrato incluindo a empregada no Programa Emergencial para Preservação do Emprego e da Renda, reeditado desde 28 de abril. Com isso, ela receberia o valor, coberto pelo seguro-desemprego.

"Não se trata de uma possibilidade, mas de uma obrigatoriedade da qual nenhum empregador poderá se eximir – e não precisa de formalização escrita ou acordo", ressalta a advogada do escritório Scalzilli Althaus Kerlen Costa, que critica aponta como falha da legislação a ausência de uma previsão de cobertura, como por exemplo, do INSS.

Kerlen compara as dificuldades à aplicação das regras adotadas para lactantes, que tinham de ser afastadas das atividades insalubres. "O problema é que não determinava quem pagaria a conta do afastamento. Agora é mesma situação", completa Kerlen.

A advogada trabalhista que também atua na defesa de empresas Janes Orsi, sócio do Zulmar Neves Advocacia (ZNA), cita ainda a questão da nota técnica do Ministério Público do Trabalho (MPT) que recomndou, em 2020, a colocação das gestantes em teletrabalho. "Muitas empresas buscaram a suspensão de contrato para as grávidas por ser grupo de risco nos casos que não podiam ser remotos", lembra Janes, que espera conduta semelhante coma nova lei.

Nas faixas de remuneração que o benefício não cobre 100% a empresa pode complementar. Caso haja diferença, a sócia do ZNA avalia que essa situação pode até gerar eventual questionamento futuro. "Os empregadores devem avaliar se causa ou não prejuízo à remuneração da empregada", aconselha Janes.

Sócia do escritório Antonio Vicente Martins & Advogados Associados, Heloísa de Abreu e Silva Loureiro, destaca a simplicidade da lei que deixa bem clara a sua aplicação: "A medida veio atrasada. É primordial para a proteção das gestantes para não terem contato com o vírus". A questão, diz a advogada trabalhista, é verificar o que pode ser feito de forma remota e projeta que as empresas devem buscar a suspensão, como ocorreu no ano passado.

A legislação já prevê estabilidade no período da gestação, impedindo ainda a redução de salário. Heloísa só teme que a determinação do afastamento possa gerar discriminação com as mulheres, seja na contratação, antes mesmo de surgir a gestação, ou ao apresentar o atestado da gravidez.