Empresas gaúchas oferecem produtos com até 31% de desconto em Dia Sem Impostos

O Instituto Liberdade promove, a partir desta sexta-feira (14), a 17ª edição do Dia da Liberdade de Impostos (DLI). Quatro empresas gaúchas se unem com o objetivo de conscientizar a população sobre a alta carga tributária que recai sobre os produtos e serviços comercializados no Brasil. Na terça-feira (18), cinco postos de Porto Alegre, Caxias do Sul, Bagé e Pelotas se juntam à ação e comercializam gasolina sem tributo (veja lista abaixo).

"A data escolhida marca o momento do ano em que os brasileiros 'param de pagar impostos', ou seja, até meados de maio todo o fruto do trabalho da população é dedicado ao pagamento de tributos", explica presidente do Instituto Liberdade, Guilherme Benezra.

Em 2021, além da já tradicional venda de gasolina mais barata que mobiliza motoristas todos os anos, a organização incluiu empresas de outros setores. O objetivo, segundo Benezra, é demonstrar que não há quem não saia perdendo com a complexidade tributária do País.

A Selecionados Uniagro comercializará todos os produtos em seu site com 17,5% de desconto. A Digicerti irá vender certificados digitais com redução de 25% no valor.

A Ritter Hotéis oferecerá 31,25% de desconto até esta sexta-feira (14) para hospedagens até dezembro de 2021. As reservas devem ser feitas pelo site, utilizando o código promocional LIBERDADE2021.

Nos postos de combustíveis da Rede Sim participantes, a gasolina será vendida a R$ 2,99 na terça-feira (18). Cada automóvel terá direito a abastecer com 20 litros de gasolina comum. O movimento de carros deve ser intenso e apenas 100 senhas serão distribuídas a partir das 7h.

Veja a lista de postos participantes:

Porto Alegre

- Posto Sim - Rua Souza Reis

- Posto Sim - Avenida Ipiranga, 999

Bagé

- Posto Sim Unipampa -Av. Santa Tecla, 3350

Caixas do Sul

- Posto Sim - Rua João Nichele, 2227

Pelotas

- Posto Sim Três Bicos - Av. Fernando Osório, 2200