Vinhos dos Altos Montes recebem selo de Indicação de Procedência

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Cinco vinícolas da Região dos Altos Montes, localizada nas cidades de Flores da Cunha e Nova Pádua, na Serra Gaúcha, receberão o Certificado de Produto Aprovado para o uso do Selo de Indicação de Procedência (IP) Altos Montes Safra 2020. Esta será a primeira safra de vinhos dos Altos Montes com o selo de procedência. As certificações serão entregues nesta quinta-feira (13) pela Associação de Produtores de Vinhos dos Altos Montes (Apromontes).

Cada uma das vinícolas receberá seu certificado individualmente. As entregas contarão com a presença dos prefeitos de Flores da Cunha, César Ulian (PP) e de Nova Pádua, Danrlei Pilatti (PP), do presidente da Apromontes, Filipe Panizzon, e dos coordenadores da IP dos Altos Montes, César Curra e Giovani Fabian.

Luiz Argenta Vinhos Finos, Vinhos Viapiana, Boscato Vinhos Finos, Cave de Angelina e Vinhos Fabian são as vinícolas que irão receber a aprovação. Em janeiro deste ano, 11 amostras de vinhos passaram por avaliação técnica e degustação às cegas. Todas foram recomendadas pelos sete enólogos avaliadores.

O coordenador da IP Altos Montes, Giovani Fabian, explica que a certificação é importante, não apenas pelo selo na garrafa, mas porque envolve a comunidade e proporciona ter mais agricultores investindo nos vinhedos da região. “Também influencia as vinícolas a terem um padrão de qualidade dos vinhos sempre alto”, afirma.

Para Fabian, o selo também servirá de atração para turistas, pessoas que terão a oportunidade de consumir um vinho com qualidade reconhecida dentro da região e comparar com o de outras regiões.

Cada Selo de Indicação de Procedência (IP) Altos Montes Safra 2020 é destinado a um tipo de vinho específico de uma vinícola. O certificado de que as bebidas estão aptos a receber o selo da IP é a finalização de um processo que começou em outubro de 2020, com a inscrição de cada tipo de vinho pelas empresas.

A certificação tem validade de 120 dias para o vinho ser lançado no mercado. Fabian explica que, caso o vinho fique pronto depois deste prazo, a vinícola pode solicitar uma reavaliação do certificado. Nestes casos, a bebida passa por uma nova análise e ganha mais 120 dias para o lançamento.