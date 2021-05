Mulheres chefes de famílias já podem consultar acesso ao auxílio emergencial gaúcho

As mulheres chefes de famílias em situação de vulnerabilidade social já podem verificar se tem direto a receber o auxílio emergencial do governo do Rio Grande do Sul por meio dadisponibilizada nesta quarta-feira (12). Por meio dela é possível que a população verifique a aptidão para conseguir o benefício, a partir do CPF.

Segundo o Estado, o perfil corresponde a chefes de família que constam no Cadastro Único do governo federal tem sua família composta por pelo menos cinco pessoas, com renda per capita média de até R$ 89 mensais, três filhos e sem Bolsa Família ou auxílio federal. Mulheres que se enquadram nos critérios,, receberão parcela única de R$ 800, via ordem de pagamento no Banrisul.