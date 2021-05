Portal MobilizaRS fornece qualificação de trabalhadores e empresas

Um conjunto de iniciativas orientadas a apoiar trabalhadores, empreendedores e empresas na retomada da atividade econômica e do desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Esse é o MobilizaRS, projeto que o governo do Estado lançou nesta terça-feira (11).

O MobilizaRS oferece, em uma única plataforma, cursos gratuitos em diversas áreas – como inovação e tecnologia, finanças e marketing e comunicação – além de ferramentas para auxiliar tanto na busca por uma oportunidade quanto na qualificação dos negócios. No portal, podem ser encontrados cursos gratuitos das companhias de tecnologia Cisco e Google, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

“São instituições com elevado expertise em suas áreas de atuação e que, neste momento em que a retomada do crescimento é tão vital para todos os gaúchos, colocam a sua produção a serviço dessa parceria com o governo do Estado”, afirmou o secretário de Planejamento, Governança e Gestão, Claudio Gastal.

Em um primeiro momento, o projeto visa aumentar a empregabilidade dos trabalhadores e estimular o empreendedorismo. “O MobilizaRS é uma plataforma que vai ajudar nesse processo de requalificação e reciclagem, para que as pessoas possam encontrar novas oportunidades nesse mundo que se descortina”, disse o governador Eduardo Leite.

Por meio do portal integrado, trabalhadores e empreendedores poderão acessar cursos de capacitação 100% online, e-books e outras ferramentas gratuitas. O próprio site apresenta as opções disponíveis e direciona às páginas dos parceiros para acesso aos materiais.

Entre os recursos disponíveis está a possibilidade de criação de um e-commerce completo e gratuito com a ajuda do Google. Por meio do Cresça suas Vendas com o Google, o empreendedor pode criar uma loja virtual e o cadastro gratuito para até 75 produtos.

O portal também oferece acesso facilitado a diferentes iniciativas já disponibilizadas pelo governo do Estado no que tange a crédito e microcrédito, mercado de trabalho, investimentos e notícias ligadas a todos esses temas.

O site pode ser acessado a partir de computador, tablet ou celular. É necessário apenas ter conexão com a internet para se beneficiar de todos os conteúdos.