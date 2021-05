Produção da indústria no RS retrai 7,3% em março ante o mês de fevereiro

O Rio Grande do Sul teve o segundo pior desempenho industrial entre os 15 locais pesquisados pelo IBGE a partir de dados coletados entre fevereiro e março. Enquanto a média de retração nacional foi de 2,4%, a atividade retraiu 7,3% no Estado, atrás apenas do Ceará (-15,5%).

No acumulado em 12 meses, o setor produtivo gaúcho encolheu 1,7%. Já no comparativo de março deste ano com o mesmo mês do ano passado os dados do IBGE mostra forte avanço no País e no Estado. No topo do ranking ficou Santa Catarina (36,5%). O Rio Grande do Sul, com incremento de 21%, apresentou o terceiro melhor desempenho, atrás do Amazonas 22,5%.

No acumulado dos últimos 12 meses os setores que tiveram os desempenhos mais fracos foram fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias (-21,9%), seguido pela atividade de preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados (- 18,1%). No mesmo período, a fabricação de produtos de metal, como armas, teve acréscimo de 17,8%, de acordo com o IBGE. O segmento de produção de máquinas e equipamentos em geral também apresentou alta, de 14,3%.

Março, isoladamente, no comparativo sobre o mesmo mês de 2020 (quando houve o primeiro período de grande isolamento social no Estado) foi marcado pela elevação dos índices de produção de máquinas e equipamentos (72,9%), fabricação de móveis (63,3%) e produtos de fumo (58,5%). Entre os principais setores da economia gaúcha, a queda no mês ocorreu em dois segmentos: produção de químicos (- 15,5%) e na produção de veículos automotores, reboques e carrocerias (- 9,5%).

No confronto do primeiro trimestre de 2021 com o mesmo trimestre de 2020, houve altas em nove dos quinze locais pesquisados, com destaque para Santa Catarina (17,8%) e Rio Grande do Sul (12,3%). No confronto do último trimestre de 2020 com o primeiro trimestre de 2021, o Rio Grande do Sul está entre os oito locais que aceleraram o desempenho, de 9,7% para 12,3%.

A média móvel trimestral nacional (janeiro a março ante dezembro a fevereiro) teve redução de 1%, interrompendo a trajetória predominantemente ascendente iniciada em junho de 2020. No Rio Grande do Sul a queda foi maior, de 2,5%.