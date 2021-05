Hospital e UPAS de Canoas ofertam quase 40 vagas para contratação imediata

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Profissionais que atuam na área da saúde têm novas oportunidades de trabalho em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA). São quase 40 postos abertos para contratação imediata em diversas funções em um hopsital e duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAS).

São empregos no Hospital de Pronto Socorro de Canoas (HPSC), nas UPAS Hugo Simões Lagranha, no bairro Rio Branco, e Liberty Dick Conter, no bairro Mathias Velho.

Entre as funções, estão auxiliar de nutrição, técnicos de Enfermagem e enfemeiros e até pintor. A demanda de atendimentos da pandemia movimenta o setor, com ampliação de postos para atuação

Confira a lista de vagas e a oferta em casa uma em Canoas:

Auxiliar de higienização: 10

Auxiliar de nutrição: 1

Enfermeiro CTI: 1

Enfermeiro UPA: 2

Enfermeiro Radiologia: 1

Pintor: 1

Técnico de enfermagem Bloco Cirúrgico: 2

Técnico de enfermagem Emergência: 2

Técnico de enfermagem UTI: 10

Técnico de enfermagem UI: 4

Técnico de enfermagem do Trabalho: 2