Vendas para o Dia das Mães e queda na temperatura animam o comércio

O clima frio e uma dose de otimismo com o avanço da vacina contra Covid-19 ajudaram a comércio voltado ao Dia das Mães neste ano, de acordo com o Sindilojas e a CDL Porto Alegre.

Em 2020, lembra o presidente do Sindilojas, Paulo Kruse, lojas de itens não essenciais enfrentavam restrições de abertura e os pontos físicos de venda amargaram a perda de sua segunda principal data de negócios (atrás apenas do Natal).

“Neste ano, na comparação com 2019, as vendas foram até 10% acima entre a última quinta-feira (6) e sábado, mas menor entre os dias 1 e 5. O saldo ainda não sabemos, mas eu diria que foi melhor do que o esperado”, opina Kruse.

A queda na temperatura nos últimos dias contribuiu para fomentar as venda e é destacado por Kruse e também por Irío Piva, presidente da CDL, como fator positivo. Isso porque uma peça de roupa de inverno costuma ter valor maior e, na primeira baixa da temperatura, a compra de alguns itens mais quentes logo se sobressai, de acordo com os lojistas.

“Até o momento acho que alcançamos entre 70% e 80% das vendas totais de 2019. Dentro do cenário, foi uma semana muito boa. E viemos em um crescente semana a semana”, avalia Piva.

Kruse igualmente destaca que os negócios vem melhorando pouco a pouco, com o arrefecimento da pandemia.

“As vendas foram mais concentradas neste ano, em relação a 2019, porque a data caiu no dia 9, mais cedo do que em 2019, que foi no dia 12. E com mais tempo as pessoas também tendem a se programar melhor para a compra”, avalia Kruse.

Aos retardatários ainda há tempo de ir ao varejo, diz o empresário, já que as lojas nos shoppings seguem abertas até 20h e quem opera em rua, e decidiu abrir neste domingo, até 18h.