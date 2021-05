Cesta básica sobe 0,44% em Porto Alegre em abril

A cesta básica de Porto Alegre registrou variação de 0,44% em abril de 2021, passando a custar R$ 626,11. No acumulado do ano, a alta atinge 1,70%. Em 12 meses, a variação é de 18,80%. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira (7) pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). No mês passado, a cesta básica na Capital gaúcha consumia 61,53% do valor do salário mínimo de R$ 1.100,00.

Dos treze produtos alimentícios que compõem a cesta básica, o tomate foi o que registrou maior variação em Porto Alegre em abril, com alta de 16,29% em relação a março. Outros sete itens registraram aumento no mês passado: feijão (5,71%), açúcar (4,62%), pão (3,93%), café (3,82%), leite (2,25%), manteiga (1,26%) e carne (0,27%). Por outro lado, cinco produtos tiveram redução de preço: banana (-15,00%), arroz (-1,85%), farinha de trigo (-0,57%), batata (-0,23%) e óleo de soja (-0,11%).

Nos primeiros quatro meses de 2021, seis produtos ficaram mais caros: o feijão (18,37%), o açúcar (14,44%), a farinha de trigo (12,04%), o café (9,00%), o pão (8,06%) e a carne (7,20%) . Já a batata (-24,52%), a banana (-10,71%), o tomate (-5,62%), o óleo de soja (-4,04%) o leite (-2,92%), a manteiga (-1,86%) e arroz (-1,49%) ficaram mais baratos.

Em 12 meses, 12 itens registraram aumento de preços, sendo as maiores altas verificadas no óleo de soja (97,71%), no arroz (63,58%) no feijão (58,94%) e na carne (29,06%). O único item que ficou mais barato em um ano foi o tomate (-21,02%).

Entre março e abril de 2021, o custo médio da cesta básica de alimentos aumentou em 15 cidades e diminuiu em outras duas das 17 capitais pesquisadas pelo Dieese. As maiores altas foram registradas em Campo Grande (6,02%), João Pessoa (2,41%), Vitória (2,36%) e Recife (2,21%). As capitais onde ocorreram as quedas foram Belém (-1,92%) e Salvador (-0,81%).

A cesta mais cara foi a de Florianópolis (R$ 634,53), seguida pelas de São Paulo (R$ 632,61), Porto Alegre (R$ 626,11) e Rio de Janeiro (R$ 622,04). Já o menor custo foi registrado em Salvador (R$ 457,56).