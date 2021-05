Ibovespa tenta sustentar 121 mil pontos com máximas em Nova Iorque

O Ibovespa acelerou e sobe na faixa dos 121 mil pontos, acompanhando a renovação de máximas das bolsas em Nova Iorque. No melhor momento, o índice brasileiro atingiu 121.021,90 pontos. Apesar do dado fraco de emprego nos EUA em abril, o dia é de busca por ativos de risco nos mercados.

Para o BTG Pactual digital, o fraco resultado do indicador corrobora com o discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, que apesar da atividade econômica estar em um ponto de inflexão, o mercado de trabalho segue enfraquecido, justificando a necessidade da política monetária expansionista e dos pacotes fiscais.

"O dado também enfraquece o temor do mercado sobre um cenário de reflação (inflação gerada através de estímulos fiscais e monetários)", cita a nota. Às 12h, o Ibovespa subia 0,95%, aos 121.058 pontos.

Agência Estado