Restaurantes tradicionais do Mercado Público abrirão no domingo de Dia das Mães

O Dia das Mães será mais uma oportunidade para o setor gastronômico recuperar um pouco do fôlego perdido em meio à pandemia do novo coronavírus. Em Porto Alegre, uma das novidades será o funcionamento de três restaurantes tradicionais do Mercado Público — Chopperia Essencial, Naval e Gambrinus —, que abrirão as portas no próximo domingo (9).

Segundo Adriana Kauer, presidente da Associação do Comércio do Mercado Público Central (Ascomepc), os demais restaurantes do Mercado já funcionavam aos domingos, cumprindo as regras referentes ao modelo de distanciamento controlado. O "diferencial", portanto, será a abertura dos três estabelecimentos.

"É um setor que está sentindo muito, que acabaram, em determinados momentos, tendo que trabalhar com tele-entrega e pague e leve. Desta maneira (com o atendimento no Dia das Mães), eles conseguem suprir aquilo que a pandemia dificultou", salienta a presidente da Ascomepc.

Restaurante Bar Chope Gambrinus O proprietário do, João Melo, comenta que a reabertura para o Dia das Mães é um marco também para a operação do restaurante, que não funcionava aos domingos desde 2007. A retomada na data especial será uma maneira de recuperar o que foi perdido durante a pandemia.

A adaptação às novas modalidades de entrega e manter todos os funcionários empregados foram as maiores dificuldades do restaurante que completa 132 anos em 2021. "Não foi um período fácil. Então, atualmente, nós estamos abrindo aos domingos a partir desse Dia das Mães. Vamos abrir para tentar recuperar um pouco desses dias perdidos durante a pandemia", afirma Melo.