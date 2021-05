Pandemia encarece medicamentos e faz sumir produtos das farmácias

A pandemia de Covid-19 está levando ao sumiço de diversos medicamentos mais baratos das prateleiras das farmácias brasileiras. O motivo não um consumo mais elevado de remédios por causa de doenças, mas o custo mais alto de produção e a falta de insumos no mercado para fabricação, alerta o presidente da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma), Sergio Mena Barreto.

“O ano passado foi uma tragédia para o setor de medicamentos, que depende muito do comércio internacional”, “explica Barreto. “Cerca de 90% dos princípios ativos de medicamentos vêm de fora do Brasil. Com a pandemia prejudicando a produção e a maior competição por insumos entre os países, os princípios ativos começaram a ser mais buscados e subiram os preços. O frete aumentou 14 vezes, ao passo que o dólar, que estava na casa de R$ 4,00, hoje está em R$ 5,60, o que também afeta”, afirma.

Segundo o dirigente da Abrafarma, setor de medicamentos vem sofrendo uma pressão de custos enorme. “Se antes tínhamos muitos genéricos do mesmo produto, temos percebido que alguns deixaram de ser fabricados, principalmente os mais baratos, pelo problema do câmbio e aumento dos custos””, comenta.

Em abril deste ano, a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) autorizou o aumento de até 10,08% no preço dos remédios, maior alta desde 2016. O percentual de aumento é definido por meio de uma fórmula que leva em conta a variação da inflação - medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) -, ganhos de produtividade das fabricantes de medicamentos, variação dos custos dos insumos e características de mercado. De março de 2020 a fevereiro de 2021, o IPCA acumulou alta de 5,20%.

“Os fabricantes de remédios estão passando por um problema gravíssimo de aumento de custos, de alta demanda e baixa de oferta de recursos. Estamos em uma guerra de supply chain para não faltar produto, para oferecer alternativas aos clientes e para que os tratamentos não parem”, afirma Barreto.

Mas o presidente da Abrafarma destacou que os preços dos medicamentos também sofrem pressão pela carga fiscal imposta a esses produtos. “De cada R$ 100,00 cobrados por um medicamento, R$ 36,00 são impostos”, informou.

A Abrafarma representa 26 redes de farmácias de todo o Brasil, com um total de 8.364 lojas. Segundo Barreto, as empresas filiadas à entidade respondem por 43,5% do mercado farmacêutico brasileiro, que soma R$ 139,4 bilhões. Nas cidades com mais de um milhão de habitantes, as redes da Abrafarma respondem por 61,5% do varejo do setor.

No ano passado, as empresas associadas à entidade alcançaram um faturamento R$ 58,1 bilhões, o que representa um crescimento de 8,8% ante 2019, com uma margem de lucro média de 2,5%. O número de atendimentos em suas lojas no período (888 milhões) foi recorde. Segundo a entidade, as redes ligadas à Abrafarma empregam 82 mil pessoas.

Entidade quer expandir papel das farmácias no sistema de saúde