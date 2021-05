Gerdau registra lucro recorde de R$ 2,471 bilhões no primeiro trimestre

A Gerdau alcançou um lucro líquido de R$ 2,471 bilhões no primeiro trimestre deste ano, um recorde histórico. O valor representa um crescimento de 1.016% sobre o resultado do mesmo período de 2020 (R$ 221 milhões). A receita líquida da companhia, por sua vez, alcançou R$ 16,3 bilhões nos três primeiros meses do ano, um aumento de 77% sobre o mesmo período do ano anterior, com as vendas físicas de aço atingindo 3,1 milhões de toneladas, uma alta de 15%.

O Ebitda ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) no período foi de R$ 4,3 bilhões, também um recorde histórico, e com margem de 26,4%. Segundo a companhia, o resultado foi influenciado por crescentes níveis de consumo de aço em todos os países onde a Gerdau atua, principalmente pelo forte desempenho de construção nos mercados norte-americano e brasileiro. O Ebitda ajustado da Operação de Negócio América do Norte, por exemplo, dobrou neste trimestre na comparação anual, para R$ 843 milhões, atingindo margem de 14,3%.

“Esses resultados refletem, além de um forte crescimento de demanda por aço em todos os países onde temos operações, a transformação cultural e digital pela qual a empresa vem passando ao longo dos últimos anos, colocando a geração de valor para nossos clientes cada vez mais no centro da nossa estratégia. Vale destacar também os avanços que temos obtido na incorporação da agenda ESG em nossas decisões de negócios, de forma a tornar a empresa ainda mais sustentável do que já tem sido nos seus 120 anos de história recentemente completados”, afirma Gustavo Werneck, diretor-presidente (CEO) da Gerdau.

“A relação entre dívida líquida e Ebitda, no primeiro trimestre de 2021, chegou a 0,96x, com o nível de endividamento da companhia alcançando o menor patamar dos últimos 14 anos. Também reforço que os resultados obtidos refletem um retorno adequado sobre o capital investido, trazendo maior rentabilidade aos nossos investidores”, diz Harley Scardoelli, CFO da Gerdau.

Investimentos alcançam R$ 435 milhões no 1º trimestre

Ao longo do primeiro trimestre de 2021, a Gerdau investiu R$ 435 milhões em ativo imobilizado (Capex) globalmente. A previsão de desembolso de Capex para o ano de 2021 representa investimentos da ordem de R$ 3,5 bilhões. Como parte deste Capex global, a Gerdau está investindo aproximadamente R$ 1 bilhão na modernização e ampliação de suas operações de aços especiais no Brasil, em linha com as perspectivas positivas de retomada dos setores automotivo e de máquinas e equipamentos. O aporte tem como foco as unidades produtoras de aço localizadas em Pindamonhangaba (SP), Charqueadas (RS) e Mogi das Cruzes (SP), que terá sua aciaria reativada no segundo semestre.

A empresa também anunciou a retomada das operações de produção de aço em sua unidade localizada em Araucária (PR) no segundo semestre deste ano, reflexo do cenário positivo para a demanda por aço no Brasil, principalmente dos setores da construção civil, infraestrutura e indústria.

Além disso, a Gerdau concluiu, nos Estados Unidos, recentemente a modernização e atualização tecnológica do laminador de aços estruturais da unidade de Petersburg, no estado da Virginia, com o objetivo de ampliar a oferta de produtos ao mercado.

Pagamento de dividendos

As empresas de capital aberto do grupo no Brasil – Gerdau S.A. e Metalúrgica Gerdau S.A. – pagarão dividendos trimestrais, respectivamente, nos dias 26 e 27 de maio. Serão pagos R$ 682 milhões para os acionistas da Gerdau S.A. (R$ 0,40 por ação) e R$ 227 milhões para os acionistas da Metalúrgica Gerdau S.A. (R$ 0,21 por ação).