CGT Eletrosul alcança lucro líquido de R$ 1,8 bilhão

O ano de 2020 trouxe resultados positivos para a CGT Eletrosul. De acordo com comunicado da companhia, foi registrado um lucro líquido de R$ 1,8 bilhão, e a disponibilidade imediata líquida alcançou R$ 1,2 bilhão. Em termos de receita operacional bruta (ROB), a CGT Eletrosul atingiu R$ 3 bilhões, e a receita operacional líquida (ROL) foi de R$ 2,7 bilhões.

A CGT Eletrosul é resultado da unificação das duas subsidiárias da Eletrobras na região Sul, a CGTEE e a Eletrosul, sediada em Florianópolis. De acordo com a nota da companhia, a unificação era requisito para que esses resultados positivos fossem obtidos, com a Eletrobras capitalizando dívida que detinha junto à CGTEE no valor de R$ 4,7 bilhões, e criando condições financeiras para recuperação operacional da Termelétrica Candiota III (Fase C), aportando mais de R$ 300 milhões. Também em 2020, a CGT Eletrosul incorporou a Transmissora Sul Brasileira de Energia (TSBE), agregando mais de R$ 80 milhões à sua Receita Anual Permitida (RAP).

Além disso, em dezembro foram emitidos R$ 300 milhões em debêntures de infraestrutura para financiamento de autorizações de contratos de concessão de transmissão existentes, a primeira das empresas Eletrobras nessa modalidade. Segundo a empresa, o spread da operação ficou abaixo do verificado em companhias de maior porte, ao custo de IPCA + 3,75% ao ano, recebendo classificação de risco AA, apenas um nível inferior à melhor posição (AAA).

O reflexo dos ajustes relacionados à unificação afetou o lucro líquido em R$ 1,1 bilhão, com impostos subtraídos. Somado a isso, a remensuração do ativo contratual da transmissão, com efeito de R$ 242 milhões ajudou a trazer melhores resultados.

A nota da empresa também explica que foi elaborado, no último trimestre de 2020, o Plano de Negócios e Gestão (PNG) 2021-2025 da CGT Eletrosul, demonstrando a sustentabilidade do funcionamento futuro da companhia, com investimentos estimados em R$ 2,3 bilhões até 2025. O segmento de transmissão deve absorver a maior parte deste valor. Além disso, a empresa tem estudos para aumentar seu parque gerador, principalmente no setor eólico, e planeja adquirir ativos operacionais performados ainda no ano em curso, o que deve elevar a receita e a geração de caixa.