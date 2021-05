Mais da metade das mães de Porto Alegre foram demitidas na pandemia, diz Sindilojas

Com as restrições impostas durante a pandemia, as responsabilidades e demandas familiares das mães da capital gaúcha se intensificaram. No e-book "Mães Multivalentes", o Núcleo de Pesquisa do Sindilojas Porto Alegre estudou as mudanças de comportamento e prioridades de consumo desse grupo de mulheres, a partir de uma amostra representativa de porto-alegrenses.

Segundo o Sindilojas, 36,6% das mães porto-alegrenses tiveram redução salarial durante a crise da Covid-19. O estudo aponta que 22% delas permaneceram com somente um quarto da renda; 41,5% com metade do salário e 36,6% com três quartos do total.

Entre as mulheres entrevistadas, 31,4% são empreendedoras ou trabalham como consultoras, autônomas ou freelancer. Além disso, 53,3% do grupo foi desligado do emprego na pandemia.

O Sindilojas ainda afirma, na pesquisa, que 71,6% das mães da Capital acham a vida financeira mais difícil, ou muito mais difícil e desafiadora, no momento.

Sobre os desejos pós-pandemia, pelo menos 74,8% das entrevistadas querem se reunir com amigos e familiares. Já 49,6% pretendem viajar, de acordo com o Sindilojas.