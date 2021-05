Fraqueza externa e CPI da Covid empurram Ibovespa de volta aos 118 mil pontos

O noticiário corporativo no Brasil com resultados fortes no primeiro trimestre é insuficiente para impedir o impacto negativo das bolsas de Nova Iorque na B3 nesta terça-feira (4). Embora balanços informados nesta terça nos Estados Unidos (Pfizer e ConocoPhillips) tenham agradado aos investidores, reforçando a aceleração da retomada assim como a valorização do petróleo, o clima nos mercados acionários norte-americanos e europeus é de cautela.

Às 11h35min, Ibovespa caía 0,79%, aos 118.264 pontos. A queda foi mantida após a divulgação do déficit comercial americano, de US$ 74,4 bilhões em março, ante previsão -US$ 74,8 bilhões. Já as encomendas à indústria de março subiram 1,1%, menos do que a previsão de 1,3%. Ainda ficam no radar falas de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) nesta terça. A liquidez, mais uma vez, pode ser menor por causa dos feriados no Japão e na China.

Nos EUA, destaca em nota o economista Silvio Campos Neto, da Tendências Consultoria, preocupações com a inflação seguem no radar, renovadas pela alta do índice de preços pagos do ISM da indústria nos EUA, que atingiu o maior patamar desde meados de 2008.

a começar pela CPI da Covid, Além do desempenho ligeiramente negativo visto no exterior, a agenda interna está repleta principalmente de eventos capazes de mexer com os negócios,que ouve os ex-ministros da Saúde Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich. Esperado para amanhã, Eduardo Pazuello, que também fez parte da Pasta, o general não deve participar presencialmente da Comissão.

Além disso, fala-se na possibilidade de a CPI ouvir em algum momento o ministro da Economia, Paulo Guedes, que participa hoje da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados.

De todo modo, trata-se de um assunto que pode incomodar o investidor, à medida que tende a gerar desgaste do governo, de forma a atrapalhar a pauta da agenda reformista. Aliás, a apresentação do texto da reforma tributária também é outro fator que traz certa parcimônia, já que existe a proposta de fatiamento pela equipe econômica e pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), enquanto lideranças do Congresso são contrárias.

"Pode gerar desgaste, fazendo com que o governo tenha de gastar político para se proteger em vez de usar essa ferramenta em benefício das reformas", avalia o estrategista-chefe do Grupo Laatus, Jefferson Lattus.

Após tatear discreta alta, o Ibovespa migrou para o terreno negativo minutos após a abertura, renovando mínimas e voltando a testar os 118 mil pontos, diante da abertura em queda das bolsas em Nova Iorque. O dólar também atingia mínimas em linha com a desaceleração da divisa americana antes algumas emergentes e desenvolvidas. Com isso, a moeda dos EUA distanciou-se do maior valor alcançado até o momento (R$ 5,4839), enquanto as taxas de juros subiam.

O economista-chefe da Frente Corretora de Câmbio, Fabrizio Velloni, ainda acrescenta a cautela pré-Copom. Apesar da expectativa de alta da Selic de 2,75% para 3,75% amanhã, há dúvidas quanto ao tom do comunicado. "A pressão inflacionária no Brasil está voltando, e mesmo que o juro suba ainda deve ficar menos atrativo do que em outros emergentes", cita.

A despeito da alta de 63,6% no lucro liquido do Itaú Unibanco, para R$ 6,4 bilhões no primeiro trimestre, divulgada na segunda-feira, as ações reagiam em queda perto de 3% próximo das 11 horas, depois de saltarem na véspera. "Houve antecipação ao balanço. É um movimento natural", afirma Laatus. Após o fechamento do mercado, o Bradesco informará seu balanço do primeiro trimestre.

O investidor ainda ficar atento à reunião entre Petrobras e a Associação Brasileira dos Grandes Consumidores de Energia e Consumidores Livres (Abrace) para discutir um novo indexador para o preço do Gás. Apesar da alta superior a 1% do petróleo no mercado internacional, as ações da Petrobrás cediam entre 0,55% (PN) e 0,70% (ON) às 11h04min.

Agência Estado