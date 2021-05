Bolsas da Ásia e Pacífico fecham majoritariamente em alta

As bolsas da Ásia e do Pacífico encerraram os negócios desta terça-feira (4) majoritariamente em alta, com a liquidez reduzida em meio a feriados que ainda mantêm os mercados do Japão e da China fechados e investidores atentos aos desdobramentos da Covid-19 na região. O Hang Seng subiu 0,70% em Hong Kong, a 28.557,14 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 0,64% em Seul, a 3.147,37 pontos, interrompendo uma sequência de cinco pregões negativos.