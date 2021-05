Mulligan fecha as portas na Padre Chagas, em Porto Alegre

O Mulligan Irish Pub baixou as cortinas definitivamente nesta segunda-feira (3), após 17 anos funcionando na rua Padre Chagas, em Porto Alegre. Com o movimento em queda, a unidade localizada no bairro Moinhos de Vento se tornou inviável por conta do impacto gerado na economia com a crise ocasionada pela pandemia de Covid-19.

que beneficiou o funcionamento de bares e restaurantes Antes da decisão de estancar o prejuízo, agravado pelo alto valor do aluguel, a gestão da empresa ainda fez uma última tentativa de manter as atividades na região, após decreto do governono Estado.

Segundo o gerente operacional da empresa, Diego Petry, o fluxo espontâneo da quadra (entre a Fernando Gomes e Hilário Ribeiro) já não era mais o mesmo no início de 2020 e a queda agravou com a pandemia. "Só restava o Mulligan, as demais cinco operações de gastronomia do entorno já tinham fechado as portas", resume.

Por enquanto, a marca segue com as duas operações franqueadas, uma no Viva Open Mall (avenida Dr. Nilo Peçanha, 3228) e outra em Canoas (Dr. Sezefredo Azambuja Viera, 1560). "Ambas estão funcionando normalmente, oferecendo cervejas, drinks e gastronomia variada dentro do padrão do Mulligan."