Rede de gasodutos da Sulgás ultrapassa 1,3 mil quilômetros

A rede de gasodutos da Sulgás ultrapassou os 1,3 mil quilômetros com a implantação de aproximadamente 21,5 quilômetros entre janeiro e março deste ano. A extensão da malha dutoviária da companhia é praticamente duas vezes a distância entre Porto Alegre e Uruguaiana.

No primeiro trimestre, foram investidos R$ 7,5 milhões na construção de redes em aço e PEAD (Polietileno de Alta Densidade) em dez municípios, com o objetivo de fornecer gás natural a clientes de todos os segmentos (veicular, comercial, industrial e residencial). Em Porto Alegre, foram construídos mais de 6 quilômetros, seguido de Canoas (3,8 quilômetros), Viamão (3,3 quilômetros) e Novo Hamburgo (3 quilômetros). Um dos destaques foi a expansão na região das Hortênsias, com o início das obras em Gramado. Além desse município, Caxias do Sul, Alvorada, São Leopoldo e Farroupilha tiveram sua infraestrutura ampliada.

Atualmente, a Sulgás está presente em 42 cidades, sendo que 29 contam com gasodutos de distribuição e 13 são abastecidas por meio do modal de transporte de Gás Natural Comprimido (GNC). A estimativa é aplicar recursos na ordem de R$ 41milhões para a ampliação de 68 quilômetros em 2021.

Expansão realizada em 2021:

Cidade e total de rede (km):

Alvorada – 0,72

Canoas – 3,79

Caxias do Sul – 1,22

Farroupilha- 0,22

Gramado – 0,68

Novo Hamburgo – 3,02

Porto Alegre – 6,02

São Leopoldo – 0,40

Três Coroas – 2,03

Viamão – 3,35

Total 2021: 21,45

Acumulado no Rio Grande do Sul: 1.310,75

Fonte: Sulgás.