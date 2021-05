BRDE adia quitação de empréstimos de empresas afetadas pela pandemia

Devido aos impactos ainda fortes da pandemia para áreas da economia, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) decidiu congelar temporariamente o vencimento de dívidas que somam cerca de R$ 1 bilhão para empresas em uma lista de segmentos que tomaram crédito.

São oito setores, desde eventos, alimentação, hospedagem, transportes terrestres de passageiros e aéreos e confecção, que poderão buscar a nova condição.

Em nota, o BRDE informou nesta segunda-feira (3) que vai suspender por seis meses o pagamento de empréstimos em cerca de 700 contratos de micro e pequenos empreendedores do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná. A instituição pertence aos três estados do Sul.

O standbill, como é chamado este tipo de medida pelas instituições financeiras, já havia sido acionado em 2020, também devido aos efeitos da crise sanitária, que levou ao fechamento de atividades para combater a circulação do novo coronavírus, com queda de demanda para as empresas.

A prorrogação do prazo poderá ser de até 18 meses para os contratos que utilizam a TLP como fator de atualização, diz o banco. Segundo o diretor de Acompanhamento e Recuperação de Crédito do BRDE, Vladimir Arthur Fey, o alongamento do prazo dilui o impacto do valor que deixou de ser pago devido ao congelamento.

Em 2020, o empresário deixava de pagar a dívida durante meio ano, mas o prazo do financiamento não mudava. Com isso, os valores adiados acabavam incidindo nas parcelas restantes, o que pesava na hora de fazer a quitação.

A medida foi adotada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que é a fonte original dos recursos, liberando a aplicação nos contratos regionais. Além de microempresas, negócios de transporte de passageiros, serviços de eventos e hospedagem de diversos tamanhos serão beneficiados.

Estão fora do congelamento os empréstimos do Programa Emergencial de Acesso ao Crédito (Peac) ou que contam com algum fundo garantidor ou subvenção econômica, tomados para operações de comércio exterior, da administração pública e dívidas agrícolas.

A orientação é que as empresas que se encaixam no perfil que abrange a medida devem procurar as agências do BRDE na próxima semana.

Jornal do Comércio, a diretora-presidente do banco, Leany Lemos, destacou que o As mesmas condições do standbill serão aplicadas para linhas que usam recursos próprios da instituição. Em entrevista à editora de Política do, a diretora-presidente do banco, Leany Lemos, destacou que o banco emprestou R$ 3 bilhões no primeiro ano da pandemia

Segmentos que podem congelar vencimento de dívidas no BRDE

Atividades artísticas, criativas e de espetáculos

Atividades ligadas ao patrimônio cultural e ambiental

Atividades esportivas e de recreação e lazer

Atividades cinematográficas, produção de vídeos e de programas de televisão; gravação de som e edição de música

Transporte aéreo e auxiliares

Atividades auxiliares dos transportes aéreos

Serviços de alojamento

Outras atividades administrativas e serviços complementares

Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra

Agências de viagens, operadores turísticos e serviços de reservas

Serviços para edifícios e atividades paisagísticas

Serviços de escritório, de apoio administrativo e outros serviços prestados principalmente às empresas

Transporte interestadual e intermunicipal de passageiros

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, interestadual e internacional

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, e outros transportes rodoviários não especificados anteriormente

Serviços de alimentação

Transporte público urbano

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal e em região metropolitana

Transporte ferroviário e metroferroviário de passageiros

Transporte metroferroviário de passageiros

Trens turísticos, teleféricos e similares

Tecidos, artigos de armarinho, vestuário e calçados