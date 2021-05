Primeira semana de maio tem 344 vagas de emprego no Sine Municipal de Porto Alegre

Para quem está em busca de emprego, a unidade do Sine Municipal (avenida Sepúlveda esquina com Mauá, Centro Histórico de Porto Alegre) inicia a semana com 344 vagas disponíveis para retirada de cartas para entrevista. A unidade atende das 8h às 17h. O destaque são 90 vagas para merendeiro, 76 para porteiro e 30 para vendedor porta a porta. O Sine Municipal disponibiliza e recomenda o agendamento eletrônico para agilizar o atendimento e evitar filas. A retirada de cartas de encaminhamento para entrevistas de emprego e o seguro-desemprego podem ser agendados no site agendasine.procempa.com.br.