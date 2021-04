AstraZeneca amplia lucro líquido para US$ 1,56 bilhão no primeiro trimestre

A AstraZeneca registrou lucro líquido de US$ 1,56 bilhão no primeiro trimestre de 2021, ou US$ 1,18 por ação, segundo balanço publicado nesta sexta-feira, 30. Trata-se de um aumento em relação aos US$ 780 milhões, ou US$ 0,59 por ação, do mesmo período do ano anterior.

Já a receita no período subiu de US$ 6,35 bilhões para US$ 7,32 bilhões. Só de vendas de vacinas contra a Covid-19, foram US$ 275 milhões.

Agência Estado