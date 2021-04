Ouro fecha em baixa antes de Fed, com alta de juros longos dos Treasuries

Em uma sequência do movimento registrado no pregão anterior, o ouro fechou em baixa nesta quarta-feira (28) pressionado pela alta dos juros dos Treasuries de longo prazo. Os investidores se mantiveram em compasso de espera pela decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), que será divulgada no período da tarde desta quarta.

O ouro para junho recuou 0,28%, a US$ 1.773,9 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

"O preço do ouro ficou sob pressão ontem à noite e caiu ainda mais para US$ 1.765 por onça troy nesta manhã", escreveu o analista de metais preciosos Carsten Fritsch, do Commerzbank, em uma nota enviada a clientes no começo do pregão.

Segundo o profissional do banco alemão, a pressão sobre o ouro foi desencadeada pelo aumento "acentuado" dos retornos dos Treasuries, que voltaram a subir após um período de consolidação.

O Commerzbank ressalta, entretanto, que não há "razão óbvia" para essa inclinação da curva de juros americana. "É possível que a decisão do Fed de hoje tenha desempenhado um papel importante, embora ninguém acredite seriamente que o Fed irá anunciar qualquer desvio de sua política monetária ultrafrouxa", diz Fritsch.

Como mostrou reportagem do Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o Fed não alterará a taxa básica de juros nesta quarta e deve tentar afastar os temores de aperto monetário iminente. Na visão do Commerzbank, o presidente da instituição, Jerome Powell, continuará a defender que o aumento da inflação é temporário. "É perfeitamente possível, então, que os rendimentos caiam novamente esta noite, permitindo que o ouro recupere suas perdas mais recentes", afirma o analista do banco alemão.

Agência Estado