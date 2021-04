Maioria das bolsas da Europa fecha em alta, com balanços e expectativa por Fed

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Os mercados acionários da Europa fecharam na grande maioria em alta, nesta quarta-feira (28). O dia foi marcado pela reação a resultados corporativos, enquanto investidores esperavam a decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), prevista apenas para depois do encerramento dos negócios no continente.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,02%, em 439,92 pontos.

Balanços importantes estiveram no radar, como os de Deutsche Bank, Lloyds e Santander, com resultados acima do esperado. Na agenda de indicadores, o índice de confiança do consumidor para maio na Alemanha recuou de -6,1 em abril a 8,8 em maio, segundo o instituto GFK.

O instituto notou que o aumento nos casos da covid-19 e a necessidade de apertar restrições à circulação no país pesaram sobre a confiança do consumidor. A Pantheon comenta que o vírus ainda contém a confiança dos consumidores na zona do euro, mas acredita que isso não durará muito tempo, conforme a vacinação avança.

Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou em alta de 0,27%, em 6.963,67 pontos. Entre os bancos Barclays subiu 1,32%, enquanto a petroleira BP avançou 3,12% e a mineradora Antofagasta ganhou 0,47%. Após balanço, Lloyds subiu 3,51%.

Em Frankfurt, o índice DAX avançou 0,28%, a 15.292,18 pontos. Deutsche Bank fechou em alta de 10,70% e Commerzbank, de 3,11%.

O índice CAC 40, da Bolsa de Paris, subiu 0,5%, para 6.306,98 pontos. No setor de energia, Total avançou 1,78%, enquanto entre os bancos Société Générale teve alta de 3,60% e BNP Paribas, de 3,12%.

Em Milão, o índice FTSE MIB recuou 0,06%, a 24.459,57 pontos. Intesa Sanpaolo foi o papel mais negociado, em alta de 0,50%, seguida por Saipem, que caiu 5,06%.

Na Bolsa de Madri, o índice IBEX 35 avançou 0,49%, a 8.799,60 pontos. A ação do Santander subiu 2,70%, com Banco de Sabadell em alta de 3,43%.

Em Lisboa, o índice PSI 20 fechou com ganho de 0,10%, em 5.017,75 pontos, com a ação do Banco Comercial Português em alta de 1,47%.





Agência Estado