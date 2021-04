Boeing registra prejuízo pelo sexto trimestre consecutivo

A Boeing informou nesta quarta-feira (28) que teve prejuízo líquido de US$ 561 milhões nos três primeiros meses de 2021, menos que a perda de US$ 641 milhões em igual período de 2020. Trata-se do sexto trimestre consecutivo em que a companhia tem resultado negativo. Em termos ajustados, a gigante da aviação obteve prejuízo de US$ 1,53, acima das expectativas de analistas consultados pela FactSet, que previam US$ 0,97.

A empresa revelou também que teve queda de 10% na receita na mesma base comparativa, a US$ 15,22 bilhões, comparado com consenso de US$ 15,24 bilhões do mercado. A receita da divisão comercial despencou 31% e a de defesa recuou 19%. Já o prejuízo atribuível a acionistas ficou em US$ 537 milhões de janeiro a março deste ano. Às 8h53min, a ação da Boeing recuava 0,94% no pré-mercado da Bolsa de Nova Iorque.

Agência Estado