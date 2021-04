Bolsas de NY fecham perto da estabilidade, com balanços e Fed no radar

As bolsas de Nova York fecharam perto da estabilidade, em sessão marcada pela divulgação de balanços corporativos e pela expectativa com a reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), que começou nesta terça-feira e termina no dia seguinte.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,01%, em 33984,93 pontos, o S&P 500 caiu 0,02%, a 4186,72 pontos, e o Nasdaq recuou 0,34%, a 14090,22 pontos. As ações da 3M e da General Electric, que divulgaram seus resultados antes da abertura do pregão, tiveram baixa de 2,17% e 3,35%, respectivamente.

Com publicação marcada para depois do fechamento do mercado, as ações da Visa recuaram 0,19%, acompanhadas por Alphabet (-0,82%). Já os papéis da Microsoft subiram 0,16%.

Impulsionadas pelo avanço no preço do barril, as petroleiras se destacaram entre as altas deste pregão. ExxonMobil subiu 1,31%, Chevron avançou 1,16% e ConocoPhillips ganhou 2,09%. Outro setor que obteve altas foi o financeiro. Bank of America (+1,19%), Citigroup (+1,09%), Wells Fargo (+2,15%) e Goldman Sachs (+0,91%) avançaram.

Já a Tesla recuou 4,53%, pressionando o Nasdaq, uma vez que é seu quarto maior componente. As seguidas altas nos papéis, as entregas para 2021 e as movimentações da empresa com bitcoin foram alguns dos fatores citados por analistas para explicar o movimento.

A ação da GameStop subiu 5,23%, após a companhia informar que levantou cerca de US$ 551 milhões em uma oferta de 3,5 milhões de ações ordinárias. No começo do ano, a varejista americana esteve no centro de um movimento especulativo que levou grandes fundos de hedge que apostavam na queda dos papéis a ter prejuízo.

Agência Estado