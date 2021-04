Dona do Google lucra US$ 17,9 bi no trimestre

Controladora do Google, a Alphabet registrou lucro líquido de US$ 17,90 bilhões no primeiro trimestre de 2021, uma alta de 162% em relação ao resultado obtido em igual período do ano passado. O lucro por ação ficou em US$ 26,29, acima da projeção de US$ 15,76 de analistas consultados pelo FactSet.

A receita da empresa foi de US$ 55,31 bilhões no período, um crescimento de 34,39% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. A receita com anúncios do Google, por sua vez, ficou em US$ 44,68 bilhões, de US$ 33,76 bilhões em igual período de 2020.

"No ano passado, as pessoas recorreram à Pesquisa Google e a muitos serviços online para se manterem informadas, conectadas e entretidas", diz o CEO da Alphabet, Sundar Pichai, na carta aos acionistas. "Continuamos nosso foco na entrega de serviços para ajudar as pessoas em todo o mundo. Nossos serviços de nuvem estão ajudando empresas a acelerar suas transformações digitais."

Para a diretora financeira da companhia, Ruth Porat, o salto da receita no primeiro trimestre reflete a elevada atividade do consumidor online e o crescimento da receita de anunciantes.