Itaúsa compra 10,2% da Aegea por R$ 1,3 bilhão

A Aegea Saneamento anunciou na terça-feira (27) a Itaúsa (holding dona do Itaú Unibanco) como a mais nova investidora estratégica da companhia. Com aporte inicial de R$ 1,33 bilhão, a Itaúsa passa a deter 10,20% do capital da Aegea. A participação será composta pela aquisição inicial de 8,32% pelo valor de R$ 1,065 bilhão das ações ordinárias de propriedade da Equipav e um aumento de capital de 2,09% no valor de R$ 274,8 milhões de novas ações.

O fundo soberano de Singapura, GIC, também participa do aumento de capital no valor de R$ 64,8 milhões, mantendo sua participação de 19,08% nas ações ordinárias da companhia. Com isso, somando as contribuições da Itaúsa e do GIC, a companhia receberá um aporte total de R$ 339,60 milhões em caixa.

A composição acionária da Aegea, após finalizado o processo, passará a 70,72% do grupo Equipav, 19,08% do fundo soberano de Singapura, GIC, e 10,20% da Itaúsa. Além do banco Itaú, a Itaúsa mantém participações em empresas como Alpargatas, Duratex e Copagaz.

Em pouco mais de dez anos de existência, a Aegea tem registrado um crescimento exponencial, com ampliação no número de cidades atendidas, em especial após a conquista de três dos quatro leilões do setor realizados em 2019 e 2020. A empresa também venceu, em 2019, a concorrência para a PPP da Corsan, que prevê a execução de obras de infraestrutura em esgotamento sanitário, melhorias e manutenção dos sistemas em nove municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. A ação ocorre por meio da Ambiental Mercosul.