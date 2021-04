IEE elege nova diretoria com o economista Gabriel Torres na presidência

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

A nova diretoria do Instituto de Estudos Empresariais (IEE) para a gestão 2021/2022 foi escolhida segunda-feira em assembleia geral ordinária online. O economista Gabriel Picavêa Torres, 35 anos, será o novo presidente da instituição, assumindo no lugar da advogada Júlia Evangelista Tavares. A vice-presidência será do administrador Eduardo Afonso. Além da nova diretoria, foi definida também a nominata dos conselhos fiscal e deliberativo.

"Não existe país próspero sem instituições inclusivas: boas regras do jogo que permitam a criação de oportunidades através da liberdade de cada pessoa para trabalhar, empreender e buscar sua felicidade. Para promover essas instituições precisamos de boas lideranças que impactem suas comunidades por meio de seus negócios e suas iniciativas cidadãs. Há 37 anos este é o papel do IEE: formar essas lideranças. É uma honra assumir a presidência de uma instituição com esse propósito", afirma Torres.

Torres, 35 anos, é economista, sócio e Head de Educação da Liberta. Tem mestrado em Economia (UFRGS), com concentração nas áreas de Macroeconomia e Econometria. Foi economista na CDL-POA, na Federação das Indústrias do RS e Secretário Executivo de Gestão na Prefeitura de São Paulo (2017-2018).