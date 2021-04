Crescimento das SPACs atrai atenção do mercado

Um modelo alternativo de lançamento de capital de empresas no mercado está se acelerando nos Estados Unidos. As Companhias de Aquisição de Propósito Específico (SPAC, na sigla em inglês) somaram um total de US$ 82,6 bilhões de volume levantado e 248 ofertas, segundo dados da consultoria americana Dealogic. Em 2021, até o dia 24 de março, o volume já ultrapassa todo o ano passado, com US$ 92,6 bilhões, de acordo com o mesmo levantamento, que aponta, ainda, que há dois anos os recursos não alcançavam US$ 15 bilhões.

As SPACs são empresas criadas com o propósito específico de aquisição. Elas não têm nem produtos, nem vendas e são constituídas essencialmente com a finalidade de levantar fundos para compra de outra, à escolha dos gestores. "É uma maneira alternativa para uma companhia fechada se tornar pública", explica Eduardo Miras, Head de Investment do Bank Citi Brasil. "Ao invés de fazer um IPO tradicional, onde a empresa vai a mercado para abrir capital e trazer investidores, aqui ela se junta com uma companhia que já tem investidores que contribuíram seu caixa e já tem ações negociadas", comenta.

Conhecidas como "companhias de cheque em branco", as SPACs têm esse apelido pela alusão à confiança que os compradores depositam nos gestores da SPAC, que, por sua vez, detêm a operação do negócio. No entanto, para Miras, essa expressão não faz uma boa definição do modelo. "Quem investe numa SPAC tem direito de resgatar seus recursos caso não se sinta confortável com aquela companhia que virou alvo de fusão. Além disso, a transação tem que ser aprovada pelos acionistas da SPAC. Então não é um cheque em branco, não se dá dinheiro para investidores fazerem o que quiserem, tem uma série de regras e garantias", afirma.

Miras participou nesta terça-feira (27) de um webinar promovido pela seccional Rio Grande do Sul do Instituto Brasileiro de Executivos e Finanças (IBEF-RS), que debateu os potenciais das SPACs, especialmente para o mercado brasileiro. "No Brasil, a possibilidade da existência das SPACs está sendo discutida e esta nova modalidade de captação de recursos pode significar um importante avanço para o mercado de capitais brasileiro", destaca Odivan Cargnin, diretor vice-presidente e coordenador do Comitê Técnico do IBEF-RS.

Anbima discute regras na CVM para adoção do modelo