Maioria das bolsas da Europa fecha em queda, à espera de decisão do Fed

As bolsas europeias fecharam majoritariamente em baixa nesta terça-feira (27). Em dia de poucos drivers para o mercado, investidores ficaram em compasso de espera pelo anúncio da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na quarta-feira (28). A temporada de balanços corporativos no continente e nos Estados Unidos também foi acompanhada.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em queda de 0,08%, aos 439,85 pontos. Em Londres, a ação do HSBC subiu 4,18%, após o banco britânico mais que dobrar seu lucro líquido no primeiro trimestre de 2021, segundo comparação anual. Já a British Petroleum recuou 0,42%, apesar de divulgar lucro acima do esperado no trimestre.

O índice FTSE 100, da bolsa de Londres, fechou em queda de 0,26%, aos 6.944,97 pontos.

Também divulgou balanço o banco suíço UBS, cuja ação cedeu 1,98% na Bolsa de Zurique nesta terça. Nos Estados Unidos, saíram os resultados trimestrais de 3M e General Electric, e estão previstos para serem divulgados após o fechamento do mercado em Nova York os informes de Microsoft, Visa e Alphabet, empresa controladora do Google.

Diante do baixo apetite ao risco nesta terça, a cautela antes da decisão do Fed foi o que moveu o mercado europeu em grande parte. Analistas consultados pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) estimam que a autoridade monetária americana deve manter a sua taxa de juros entre 0% e 0,25%, bem como a sua perspectiva cautelosamente otimista para a economia dos EUA, afastando a possibilidade de aperto monetário.

Neste cenário, o índice CAC 40, da bolsa de Paris, fechou em queda modesta de 0,03%, aos 6.273,76 pontos, seguido do FTSE MIB, de Milão, e do PSI 20, de Lisboa, que caíram 0,17% e 0,16%, aos 24.473,06 e 5.012,61 pontos, respectivamente.

Na Alemanha, o mercado acompanhou falas do ministro das Finanças do país, Peter Altmaier, que informou uma alta nas projeções de crescimento para a economia europeia, de 3,0% para 3,5% em 2021. Para 2022, o avanço deve ser de 3,6%, disse Altmeier. O índice DAX, da bolsa de Frankfurt, acompanhou o sentimento geral e recuou 0,31%, aos 15.249,27 pontos.

Já o espanhol IBEX 35 contrariou os demais índices, fechando em alta de 0,63%, aos 8.756,70 pontos. O setor financeiro estendeu os ganhos da segunda-feira, com Santander (+5,01%) entre os destaques, um dia antes de o banco divulgar seu balanço trimestral.





Agência Estado