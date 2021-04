Dólar recua acompanhando ajuste ante moedas emergentes após IPCA-15 fraco

O dólar à vista opera em queda nesta terça-feira (27) acompanhando a desvalorização leve da moeda americana frente grande parte das divisas emergentes e ligadas a commodities no exterior em meio aos sinais de recuperação firme das economias americana e chinesa.

IPCA-15, para alta de 0,60%, Operadores também precificam a desaceleração doabaixo da mediana do mercado (+0,67%), mas dentro do intervalo das projeções (alta de 0,45% a 0,82%). O resultado foi inferior também ao avanço de 0,93% em março.

Aqui, o fluxo cambial está no radar bem como a instalação da CPI da Covid-19 no senado e as discussões sobre reformas e privatização da Eletrobras na Câmara, de acordo com profissionais de câmbio.

Nos primeiros negócios, predominaram sinais mistos em meio a ajustes ao fechamento anterior. Contudo, há pouco, o dólar para maio também já caía levemente. Às 9h42min desta terça, o dólar à vista caía 0,28%, a R$ 5,4320. O dólar futuro para maio cedia 0,11%, a R$ 5,4330.

Agência Estado