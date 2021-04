Ouro fecha em leve alta, em compasso de espera por decisão monetária do Fed

O contrato futuro mais líquido do ouro fechou em leve alta nesta segunda-feira (26), em sessão em meio à expectativa pela decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), na próxima quarta feira, com agentes do mercado especulando possíveis diretrizes que serão adotadas pela autoridade monetária.

O ouro para junho fechou com ganho de 0,13%, em US$ 1.780,10 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

O Commerzbank afirma que a reunião do Fed é o grande foco do mercado, e avalia que "nenhuma mudança na política monetária pode ser esperada".

Se o presidente do banco central dos Estados Unidos, Jerome Powell, minimizar o último aumento da inflação na conferência de imprensa subsequente à decisão, "o ouro poderia lucrar, porque isso confirmaria a impressão de que o Fed está preparado para aceitar um superaquecimento da economia, e que corre o risco de ficar para trás", afirma o banco alemão.

Agência Estado