Empreendedores de Porto Alegre terão menos burocracia para atuar na cidade

Os empreendedores de Porto Alegre contam agora com menos burocracia para abrirem seus negócios. Foi assinado nesta segunda-feira (26), pelo prefeito Sebastião Melo assina, o decreto que regulamenta a Lei da Liberdade Econômica. A cerimônia ocorreu na sede da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA).

Aprovada em dezembro de 2019 pela Câmara Municipal de Vereadores, a lei, que agora entra em vigor, extingue a necessidade de alvarás para empreendimentos de baixo risco. Com isso, mais de 200 tipos de atividades econômicas poderão operar sem precisar de atos públicos de liberação. Entre eles, estão vários segmentos de comércio varejista, atacadista e prestação de serviços, como salões de beleza, borracharias e pet shops, além de manutenção e restauração de máquinas e veículos, confecção de vestuário e fabricação de produtos de padaria, biscoitos e bolachas, entre outros.

No caso dos negócios de média e alta complexidade, é estabelecido um prazo de 60 dias para a liberação do negócio a partir da apresentação dos documentos necessários. Caso não haja manifestação do poder público municipal neste prazo, o empreendimento ganha aprovação tácita, que deverá ser certificada de ofício ou a requerimento do interessado.

Além disso, o texto termina com a exigência de alguns documentos para determinadas atividades, como firma reconhecida, cópia autenticada e comprovante de residência. O decreto cria também um Comitê para Gestão da Declaração Municipal de Direitos de Liberdade Econômica (CG-Liberdade Econômica), que irá planejar, propor e acompanhar a implantação de ações que visem ao cumprimento da lei.

De acordo com o prefeito, esta regulamentação facilitará a vida do empreendedor, gerando mais riqueza e oportunidades para os que mais precisam. “Não há proteção social sem desenvolvimento econômico, uma coisa puxa a outra. Por isso, um dos carros-chefe do nosso governo é o empreendedorismo, pois ele dará a proteção social necessária que a cidade precisa”, afirmou Melo.

O vice-prefeito Ricardo Gomes foi autor da lei municipal quando era vereador, ao lado do hoje Secretário de Obras e Infraestrutura, Pablo Mendes Ribeiro, e do vereador Felipe Camozzato (Novo). Segundo Gomes, as mudanças trazidas pelo decreto restauram à população um poder de liberdade econômica que estava apropriado pelo governo. “Agora as pessoas podem trabalhar sem pedir licença. A burocracia para empreender atrapalha justamente os mais pequenos, que são condenados à informalidade, a serem empreendedores de segunda classe, sem acesso a crédito”, destacou.

Sob o princípio da boa-fé, onde se assume a boa intenção do empreendedor em criar seu negócio, deixarão de ser exigidos documentos como firma reconhecida, autenticação de cópias de documentos, comprovantes de residência e domicílio, para exercer atividade econômica. “Precisamos deixar para trás leis inúteis e qualquer outro obstáculo que atrapalhe a livre iniciativa. Sem burocracia, sem taxas, sem trâmites desnecessários, o empreendedor pode iniciar seu negócio colocando todo foco e energia na construção de valor para o cliente”, explica o secretário Rodrigo Lorenzoni. “A lei da liberdade econômica talvez seja, acima de tudo, a lei da boa-fé e do respeito. Estamos dando um grande passo, de uma Porto Alegre aberta e que recebe os negócios”, declarou o vereador Felipe Camozzato.

As atividades de baixo risco são definidas pelas normativas expedidas no âmbito da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim), instituída pela Lei Federal nº 11.598, de 3 de dezembro de 2007.