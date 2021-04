Bolsas asiáticas fecham mistas, após ganhos em NY e realização de lucros na China

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta segunda-feira (26) com algumas delas seguindo o tom positivo dos mercados acionários de Nova Iorque em seu último pregão e as chinesas sucumbindo a um movimento de realização de lucros. O japonês Nikkei subiu 0,36% em Tóquio, a 29.126,23 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 0,99% em Seul, a 3.217,53 pontos, e o Taiex se valorizou 1,57% em Taiwan, a 17.572,29 pontos.

Na sexta-feira (23), as bolsas de Nova Iorque tiveram alta generalizada, após dados de atividade econômica e do setor imobiliário mostrarem que os EUA continuam se recuperando com firmeza dos efeitos da pandemia de Covid-19. Nesta semana, investidores da Ásia e de outras partes do mundo ficarão atentos à decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) e à leitura inicial do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA referente ao primeiro trimestre.

Na China, os mercados se enfraqueceram nesta segunda, à medida que ações de siderurgia e de energia renovável foram alvos de realização de lucros, após fortes ganhos na semana passada. O Xangai Composto registrou baixa de 0,95%, a 3.441,17 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,75%, a 2.281,30 pontos.

O dia foi de perdas também em Hong Kong, onde o Hang Seng caiu 0,43%, a 28.952,83 pontos, pressionado por papéis de montadoras. A preocupante situação da Covid-19 na Ásia, em especial na Índia e no Japão, também inspira cautela.

Na Oceania, a bolsa australiana encerrou a sessão em baixa moderada, após oscilar entre pequenos ganhos e perdas. O S&P/ASX 200 cedeu 0,21% em Sydney, a 7.045,60 pontos.

Agência Estado