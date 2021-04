Bares e restaurantes aprovam os novos horários de funcionamento

flexibilização dos horários de operação dos estabelecimentos Entidades ligadas ao segmento de bares e restaurantes estão otimistas com ano Rio Grande do Sul desde este sábado (24). Decreto publicado na quinta-feira (22) pelo governo do Estado autoriza bares, restaurantes, lancherias, cafeterias e similares a receberem clientes até as 22h e a encerrarem as atividades para o público externo às 23h, também nos fins de semana e feriados.

De acordo com o presidente do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região (Sindha), Henry Chmelnitsky, a medida é extremamente positiva para o setor. O dirigente espera que as medidas se mantenham e garantam o funcionamento dos 10 estabelecimentos associados ao sindicato. Chmelnitsky salienta que ações como as práticas de delivery não são suficientes e que os restaurantes têm de estar com as suas portas abertas. Ele lembra que o setor trabalha com responsabilidade e sempre manteve os protocolos sanitários.

Para a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-RS), as novas medidas governamentais são vistas como positivas. A presidente da Abrasel-RS, Maria Fernanda Tartoni, diz que entidade já vinha pleiteando essa liberação de funcionamento há algum tempo. “A liberação começou parcialmente e nós batalhamos bastante para que ela incluísse o sábado e o domingo nesse momento de abertura. Afinal, estamos com uma capacidade reduzida de atendimento ao cliente, então a gente precisa do máximo de horários possíveis para poder manter uma saúde financeira rasuráveis dos bares e restaurantes”, salienta.

Maria Fernanda fala que é importante para o setor poder abrir no sábado e no domingo à noite, dias em que as pessoas estão mais disponíveis para sair e ir a um restaurante. O segmento ainda sofre muito com a pandemia e vem há mais de um ano tendo prejuízos. “É um setor que está bastante endividado e precisa da conscientização de todos, por que é o momento em que não se pode aglomerar para diminuir a taxa de transmissão do vírus e reduzir as ocupações de leitos hospitalares”, acrescenta.

A presidente da Abrasel RS destaca que o setor não aguenta mais um “baque” e que muitos já fecharam as suas portas. “Estima-se que tivemos uma perda de 40% dos estabelecimentos que fecharam as suas portas ou reduziram o seu número de operação no período da pandemia. Algumas pessoas tinham três a quatro lojas e hoje estão só com uma. Outras migraram para tele-entrega definitivamente, enfim...”, comenta. Hoje, a Abrasel RS conta com quase 500 associados no Rio Grande do Sul.

Para Rafael Sittoni Goelzer, vice-presidente da Micro e Pequena Empresa da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande Sul (Federasul), as ações do governo do Estado são bastante assertivas. “A gente sabe que muitos restaurantes têm os seus faturamentos vinculados ao período noturno e aos finais de semana, como por exemplo a gastronomia turística”, cita.

Goelzer lembra que, de acordo com dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), há hoje cerca de 70 mil empresas vinculadas ao setor de gastronomia no Rio Grande do Sul e uma ocupação de mão de obra de aproximadamente 700 mil pessoas trabalhando diretamente neste segmento. E, segundo ele, é necessário dar a esses negócios a capacidade de geração de receitas para que eles possam cobrir os seus custos e manter a atividade.

Segundo Goelzer, o faturamento de restaurantes no período da noite e nos finais de semana, ou seja, dentro das normas de flexibilização, é de aproximadamente 40% como um todo. Ele diz que essa medida gera um impacto econômico gigantesco para esse segmento.

Para Paulo Geremia, proprietário da rede de restaurantes Di Paolo, as novas medidas vem atender as demandas do setor e representam quase uma situação de normalização das atividades em relação aos horários. “Isto nos dá uma garantia de manter empregos e os clientes atendidos, e também para poder pagar os empréstimos feitos no início da pandemia, além da folha de pagamento e (garantia) do recolhimento de impostos”, diz.

Geremia destaca que a restrição de horários, que vinha sendo aplicada, retirava um faturamento importante de restaurantes. Agora, segundo ele, a medida também vai beneficiar as regiões turísticas. De acordo com o empresário, em alguns casos, turistas ficavam sem opções de alimentação nas regiões visitadas.

O empresário também é o diretor de Relações Institucionais Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria Região Uva e Vinho (Segh). A entidade atende 20 municípios e representa mais de três mil empresas da gastronomia, bares e hotelaria. O setor gera aproximadamente 16 mil empregos na região e impacta no sustento de mais de 59 mil pessoas. A estimativa de fechamento de estabelecimentos associados, no período de março de 2020 a março de 2021, foi de aproximadamente 20%. Já as demissões no período são de cerca de 25%.

Nos primeiros três meses de 2021, o Segh estima que 5% dos restaurantes fecharam as suas portas e os desligamentos de funcionários neste mesmo período supera 10%. “Estes números devem mudar, pois muitos empresários não têm recurso para demitir ou para fechar a empresa”, diz Geremia.