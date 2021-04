B3 fecha em alta de 0,97%, aos 120.530,06 pontos, mas cede 0,48% na semana

O Ibovespa interrompeu nesta sexta-feira (23) série de três ganhos semanais, iniciada ainda no fim de março, quando o índice da B3 saiu dos 115 mil pontos para gradualmente ascender aos 121,1 mil do fechamento do último dia 16, sexta-feira passada, quando atingiu seu maior nível desde o encerramento de 18 de janeiro. Nas quatro sessões desta semana que chega ao fim, o Ibovespa registrou perdas em três. Nesta sexta-feira, fechou em alta de 0,97%, aos 120.530,06 pontos, entre mínima de 119.372,04, da abertura, e máxima de 120.814,83 pontos.

Na semana, acumulou perda de 0,48%, após ganhos de 2,93%, 2,10% e 0,41% nas anteriores. No mês, faltando apenas uma semana para o fim de abril, registra alta de 3,34%, com avanço de 1,27% em 2021. Nesta sexta-feira, o giro financeiro ficou em R$ 31,3 bilhões.

O dia positivo em Nova York, com ganhos de até 1,44% (Nasdaq), contribuiu nesta sexta para o Ibovespa sair de três perdas seguidas para retomar a linha de 120 mil pontos que tem prevalecido desde o último 14, com o índice em intervalo sem grandes correções, tampouco com fôlego para seguir muito adiante no momento, superada a longa espera pela definição do Orçamento de 2021 - recebida pelo mercado como um copo meio cheio.

"Os mercados americanos se recuperaram hoje do dia anterior, quando refletiram as notícias sobre planos de aumento de impostos por Joe Biden (sobre ganhos de capital para a alta renda), muito acima do esperado tanto por republicanos como por democratas, o que pode ser um obstáculo para a aprovação do arrojado programa de investimentos em infraestrutura", aponta Paloma Brum, economista da Toro Investimentos. "No Brasil, a sanção do Orçamento, com corte de R$ 19,8 bilhões, e o bloqueio de recursos para o cumprimento do teto de gastos são positivos para a esfera fiscal."

"Nos EUA, os dados econômicos acima da expectativa mostram ritmo acelerado de recuperação da economia. O PMI Composto, que engloba indústria e serviços, subiu de 59,7 em março para 62,2 em abril, atingindo o maior nível da série histórica iniciada em outubro de 2009", observa Rafael Ribeiro, analista da Clear Corretora. "Por aqui, além da recuperação das empresas do setor financeiro (Bradesco ON +1,92%, Santander +2,11%), as ações da Vale (ON +1,66%) impulsionaram o índice, em dia de alta para o minério de ferro e também repercutindo os bons números de volume de vendas da Usiminas, um belo sinal do que pode ser o resultado das empresas ligadas às commodities metálicas", acrescenta o analista.

Na ponta do Ibovespa nesta sexta-feira, destaque para Gol (+4,12%), à frente de Via Varejo (+3,88%) e de Braskem (+3,56%). No lado oposto, Cielo cedeu 3,10%, com Cosan em baixa de 2,49% e Marfrig, de 2,06%, no fechamento.

Agência Estado