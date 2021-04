Cais Embarcadero começa testes de operações e pode abrir em maio

Está quase tudo pronto. O Cais Embarcadero, complexo de lazer e gastronomia montado no trecho do Cais Mauá vizinho à Usina do Gasômetro, na orla do Guaíba em Porto Alegre, entra na próxima semana na fase de testes das operações, que antecedem a abertura ao público, adiada desde o começo de 2020 devido à crise sanitária. O projeto foi anunciado no começo de 2019 e teve vários adiamentos.

A previsão é de que a finalização das instalações dos restaurantes, bares, lojas e até de um serviço náutico de passeios ocorra nos próximos 15 dias, abrangendo a colocação de materiais nos ambientes internos dos espaços e treinamento do pessoal que vai trabalhar. Depois disso, na segunda semana de maio, tudo indica, salvo de houver uma reversão na flexibilização atual das atividades, deve começar o fluxo de pessoas.

Nessa quinta-feira (22), foi feito teste da subestação de energia construída para dar conta do abastecimento do complexo. Nesta sexta-feira (23), a movimentação era intensa de trabalhadores finalizando os acessos, limpeza e detalhes finais das instalações, como na área do deque.

Na lateral do conjunto de contêineres pretos, voltados para o lago e onde estão sendo montados cinco restaurantes, chama a atenção a ilustração de parede intitulada Beco do 20, do artista Renan Santos. A obra foi contratada pelo restaurante 20Barra9, que ocupará um dos espaços no deque. A estrutura de ferro fica junto ao armazém A7, que não integra o conjunto arquitetônico tombado pelo patrimônio histórico.

Um público com mais proximidade aos donos dos estabelecimentos, como familiares e amigos, deve ser o primeiro a conhecer o espaço numa espécie de degustação por alguns dias. Logo depois, haverá a liberação para frequentadores em geral, que deve respeitar os parâmetros das bandeiras.

Será uma circulação "mais controlada" na largada devido a limitações das regras da pandemia. O Estado ampliou nessa quinta-feira (22) a possibilidade de abertura de bares e restaurantes para horários até as 22h, incluindo nos fins de semana e feriados. Os clientes poderão permanecer na área interna até as 23h.

No deque envidraçado, onde ficarão cinco operações de restaurantes, são feitos arremates. Foto: Luiza Prado/JC

Os empreendedotes do Cais Embarcadero ainda não cravaram o dia da abertura.

"O processo de abertura será conforme o cenário. Será um período de testes até acharmos apropriado liberar ao público", sinalizou o diretor da DC SET, Eugênio Corrêa, sócio no complexo. "Estamos definindo os passos com muita consciência", arrematou Corrêa.

O fato de quase toda a área ser ao ar livre facilitará a circulação. Apenas o deque da Travessa Pôr-do-Sol, formado por contêineres pintados de preto e que ficam de frente para o Lago Guaíba, é fechado com vidraças na área onde estão mesas dos restaurantes. O armazém, onde serão feitas projeções de imagens de exposições em alta resolução, não abrirá, por enquanto.

O que está previsto na área do Cais Embarcadero

Multiverso Experience: Espaço tecnológico e imersivo, mesclando galeria de arte e cinema 360º (espaço não vai abrir na estreia devido a regras da pandemia).

Praça Náutica: CelebraNau montará espaço para pequenas embarcações de esporte e recreio.

Alimentação e lazer: Travessa Pôr do Sol abrigará os restaurantes 0BARRA9, Press, Isoj Sushi, Wills Bar e Cantina Famiglia Facin. Na esplanada e áreas de passeio, ficarão Ô Xiss, Just Cold Creamery, Oakberry Açaí Bowls, E! Sucos, Kioske do Pirata, Café 3 Corações, Just Cold Creamery, Lara Poc Pipocas Gourmet, Cachorro Gourmet e Pompeia.

Cais Embarcadero poderá operar por 55 meses na área

O complexo foi anunciado em 2019, em acordo com os antigos concessionários da revitalização do Cais Mauá, o consórcio Cais Mauá do Brasil, e DCSET Group e Tornak Holding, sócias na Embarcadero Empreendimentos. O contrato com o consórcio foi rescindido pelo governo, já que, após dez anos da assinatura não havia sido executado.

Em 2020, houve acerto entre o Cais Embarcadero e o Estado para permanecer na área por 55 meses . Os empreendedores vão pagar pelo uso um percentual da receita da operação. A Porto RS, que faz a gestão do Cais Mauá pelo governo estadual, deve usar os recursos, que só vão ingressar após a abertura, na manutenção e conservação dos armazéns, bastante deteriorados, e área em torno, tomada, em parte, por mato.

O Estado firmou acordo com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para estudos e modelagem do futuro edital de concessão do Cais Mauá, que novamente será ofertado ao setor privado. O BNDES deve oficializar, na próxima semana, a empresa que venceu a seleção e que executará os trabalhos, com conclusão prevista para o fim do ano, adianta o secretário estadual extraordinário de Parcerias, Leonardo Busatto.

O secretário diz que a etapa final terá consulta pública. Também foi pedido que sejam apontadas soluções para o Muro da Mauá, que pode incluir a derrubada, desde que se indique alternativa para o sistema de segurança da Capital contra cheias. Em abril, completa 80 anos da maior enchente da história da cidade, em 1941. O edital abrindo prazo da concessão deve ser publicado em janeiro de 2022 e a expectativa é bater o martelo do certame em março do próximo ano, aposta Busatto.